24 апреля 2023

В Сургуте горит промышленная база «Сургутнефтегаза»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Пожарные тушат промышленный склад в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) горит здание в промышленной зоне города, принадлежащее «Сургутнефтегазу». В МЧС уточнили, что по адресу находится неэксплуатируемый склад.

«В 9-59 поступило сообщение, что горит неэксплуатируемый склад по адресу г. Сургут, ул Промышленная, д. 18, отряды МЧС прибыли в 10-05. По прибытию наблюдалось горение кровли на территории 50 кв. метров», — сообщили в МЧС.

На месте возгорания сейчас работают шесть автоцистерн и автолестница. По предварительным данным, при демонтажных работах производственной базы ЦБПО РНО загорелась крыша. Причины пожара будут устанавливать органы дознания.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте произошел пожар в частично расселенном доме по улице Щепеткина. Пострадавших не было.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) горит здание в промышленной зоне города, принадлежащее «Сургутнефтегазу». В МЧС уточнили, что по адресу находится неэксплуатируемый склад. «В 9-59 поступило сообщение, что горит неэксплуатируемый склад по адресу г. Сургут, ул Промышленная, д. 18, отряды МЧС прибыли в 10-05. По прибытию наблюдалось горение кровли на территории 50 кв. метров», — сообщили в МЧС. На месте возгорания сейчас работают шесть автоцистерн и автолестница. По предварительным данным, при демонтажных работах производственной базы ЦБПО РНО загорелась крыша. Причины пожара будут устанавливать органы дознания. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте произошел пожар в частично расселенном доме по улице Щепеткина. Пострадавших не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...