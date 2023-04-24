В Сургуте горит промышленная база «Сургутнефтегаза»

Пожарные тушат промышленный склад в Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) горит здание в промышленной зоне города, принадлежащее «Сургутнефтегазу». В МЧС уточнили, что по адресу находится неэксплуатируемый склад.

«В 9-59 поступило сообщение, что горит неэксплуатируемый склад по адресу г. Сургут, ул Промышленная, д. 18, отряды МЧС прибыли в 10-05. По прибытию наблюдалось горение кровли на территории 50 кв. метров», — сообщили в МЧС.

На месте возгорания сейчас работают шесть автоцистерн и автолестница. По предварительным данным, при демонтажных работах производственной базы ЦБПО РНО загорелась крыша. Причины пожара будут устанавливать органы дознания.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте произошел пожар в частично расселенном доме по улице Щепеткина. Пострадавших не было.