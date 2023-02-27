В Сургуте сгорел частично расселенный дом

28 февраля 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

В тушении пожара было задействовано 14 человек (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте пожарные около получаса боролись с огнем в частично расселенном доме по улице Щепеткина. Возгорание произошло ночью 28 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО. «В 01:28 поступило сообщение о пожаре в в одноэтажном частично расселенном доме на улице Щепеткина. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое внутри строения», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Пожар был ликвидирован в 01:55, в тушении было задействовано 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. Пострадавших нет, один человек покинул дом самостоятельно. Причины происшествия выясняются.

В Сургуте пожарные около получаса боролись с огнем в частично расселенном доме по улице Щепеткина. Возгорание произошло ночью 28 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО. «В 01:28 поступило сообщение о пожаре в в одноэтажном частично расселенном доме на улице Щепеткина. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое внутри строения», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Пожар был ликвидирован в 01:55, в тушении было задействовано 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. Пострадавших нет, один человек покинул дом самостоятельно. Причины происшествия выясняются.