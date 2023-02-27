27 февраля 2023
26 февраля 2023

В Сургуте сгорел частично расселенный дом

© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении пожара было задействовано 14 человек (фото из архива) Фото:

В Сургуте пожарные около получаса боролись с огнем в частично расселенном доме по улице Щепеткина. Возгорание произошло ночью 28 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

«В 01:28 поступило сообщение о пожаре в в одноэтажном частично расселенном доме на улице Щепеткина. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое внутри строения», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Пожар был ликвидирован в 01:55, в тушении было задействовано 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. Пострадавших нет, один человек покинул дом самостоятельно. Причины происшествия выясняются.

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В Сургуте пожарные около получаса боролись с огнем в частично расселенном доме по улице Щепеткина. Возгорание произошло ночью 28 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО. «В 01:28 поступило сообщение о пожаре в в одноэтажном частично расселенном доме на улице Щепеткина. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое внутри строения», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Пожар был ликвидирован в 01:55, в тушении было задействовано 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. Пострадавших нет, один человек покинул дом самостоятельно. Причины происшествия выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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