В Екатеринбурге устроят масштабный международный рэп-фестиваль 18+ В Екатеринбурге пройдет рэп-фестиваль OPEN-AIR KONKRETIKA 25 апреля 2023 в 14:09 Размер текста - 17 + Группа «АК-47» станет одним из хэдлайнеров фестиваля Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге устроят рэп-вечеринку с группой «АК-47», «Восточный Округ», исполнителями Лешей Маэстро и «9 грамм» на летней площадке Teleclub. Фестиваль OPEN-AIR KONKRETIKA пройдет 15 июля. Анонс мероприятия появился в социальных сетях концертной площадки. «Главное хип-хоп событие Урала для всех ценителей и любителей качественного стиля. Бомбическая атмосфера и мощный вайб от ярких представителей независимой рэп-сцены», — сообщают организаторы. Среди гостей ожидаются «старички» рэпа — группы «АК-47», «Восточный Округ», рэперы VibeTGK, Казян ОУ74, Леша Маэстро, Саня TREZV, Erik Morales и Багз & Майк. Также приедут зарубежные гости — артист Murovei из Беларуси и «9 Грамм» родом из Узбекистана. При этом зрителей предупреждают, что будут действовать возрастные ограничения 18+. Фестиваль пройдет 15 июля на летней площадке Teleclub. Билеты на танцпол можно приобрести за 1500 рублей. Также этим летом в Екатеринбурге проведут и другие музыкальные фестивали, но в иных жанрах. Например, 1 июля приедут 150 диджеев ради техно-вечеринки MEHANIKA OPEN-AIR FESTIVAL, город посетят музыканты, прославившиеся благодаря проекту 2000-х годов — «Фабрике звезд» и пройдет Ural Music Night. В Екатеринбурге устроят рэп-вечеринку с группой «АК-47», «Восточный Округ», исполнителями Лешей Маэстро и «9 грамм» на летней площадке Teleclub. Фестиваль OPEN-AIR KONKRETIKA пройдет 15 июля. Анонс мероприятия появился в социальных сетях концертной площадки. «Главное хип-хоп событие Урала для всех ценителей и любителей качественного стиля. Бомбическая атмосфера и мощный вайб от ярких представителей независимой рэп-сцены», — сообщают организаторы. Среди гостей ожидаются «старички» рэпа — группы «АК-47», «Восточный Округ», рэперы VibeTGK, Казян ОУ74, Леша Маэстро, Саня TREZV, Erik Morales и Багз & Майк. Также приедут зарубежные гости — артист Murovei из Беларуси и «9 Грамм» родом из Узбекистана. При этом зрителей предупреждают, что будут действовать возрастные ограничения 18+. Фестиваль пройдет 15 июля на летней площадке Teleclub. Билеты на танцпол можно приобрести за 1500 рублей. Также этим летом в Екатеринбурге проведут и другие музыкальные фестивали, но в иных жанрах. Например, 1 июля приедут 150 диджеев ради техно-вечеринки MEHANIKA OPEN-AIR FESTIVAL, город посетят музыканты, прославившиеся благодаря проекту 2000-х годов — «Фабрике звезд» и пройдет Ural Music Night. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям