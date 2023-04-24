24 апреля 2023

В Екатеринбурге устроят масштабный международный рэп-фестиваль 18+

В Екатеринбурге пройдет рэп-фестиваль OPEN-AIR KONKRETIKA
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night
Группа «АК-47» станет одним из хэдлайнеров фестиваля Фото:

В Екатеринбурге устроят рэп-вечеринку с группой «АК-47», «Восточный Округ», исполнителями Лешей Маэстро и «9 грамм» на летней площадке Teleclub. Фестиваль OPEN-AIR KONKRETIKA пройдет 15 июля. Анонс мероприятия появился в социальных сетях концертной площадки.

«Главное хип-хоп событие Урала для всех ценителей и любителей качественного стиля. Бомбическая атмосфера и мощный вайб от ярких представителей независимой рэп-сцены», — сообщают организаторы.

Среди гостей ожидаются «старички» рэпа — группы «АК-47», «Восточный Округ», рэперы VibeTGK, Казян ОУ74, Леша Маэстро, Саня TREZV, Erik Morales и Багз & Майк. Также приедут зарубежные гости — артист Murovei из Беларуси и «9 Грамм» родом из Узбекистана. При этом зрителей предупреждают, что будут действовать возрастные ограничения 18+.

Фестиваль пройдет 15 июля на летней площадке Teleclub. Билеты на танцпол можно приобрести за 1500 рублей.

Также этим летом в Екатеринбурге проведут и другие музыкальные фестивали, но в иных жанрах. Например, 1 июля приедут 150 диджеев ради техно-вечеринки MEHANIKA OPEN-AIR FESTIVAL, город посетят музыканты, прославившиеся благодаря проекту 2000-х годов — «Фабрике звезд» и пройдет Ural Music Night.

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В Екатеринбурге устроят рэп-вечеринку с группой «АК-47», «Восточный Округ», исполнителями Лешей Маэстро и «9 грамм» на летней площадке Teleclub. Фестиваль OPEN-AIR KONKRETIKA пройдет 15 июля. Анонс мероприятия появился в социальных сетях концертной площадки. «Главное хип-хоп событие Урала для всех ценителей и любителей качественного стиля. Бомбическая атмосфера и мощный вайб от ярких представителей независимой рэп-сцены», — сообщают организаторы. Среди гостей ожидаются «старички» рэпа — группы «АК-47», «Восточный Округ», рэперы VibeTGK, Казян ОУ74, Леша Маэстро, Саня TREZV, Erik Morales и Багз & Майк. Также приедут зарубежные гости — артист Murovei из Беларуси и «9 Грамм» родом из Узбекистана. При этом зрителей предупреждают, что будут действовать возрастные ограничения 18+. Фестиваль пройдет 15 июля на летней площадке Teleclub. Билеты на танцпол можно приобрести за 1500 рублей. Также этим летом в Екатеринбурге проведут и другие музыкальные фестивали, но в иных жанрах. Например, 1 июля приедут 150 диджеев ради техно-вечеринки MEHANIKA OPEN-AIR FESTIVAL, город посетят музыканты, прославившиеся благодаря проекту 2000-х годов — «Фабрике звезд» и пройдет Ural Music Night.
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