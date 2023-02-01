Организаторы «Ночи музыки» утвердили дату фестиваля в Екатеринбурге

В Екатеринбурге «Ночь музыки» пройдет 23 июня

02 февраля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

В 2023 году фестиваль Ural Music Night получил 2,2 млн рублей от Фонда президентских грантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Музыкальный фестиваль Ural Music Night («Ночь музыки») в этом году пройдет 23 июня, анкеты участников принимаются до 5 марта. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Ural Music Night — крупнейший в России музыкальный фестиваль. В 2023 году мы встретимся 23 июня на девятой ежегодной „Уральской Ночи музыки“», — заявила команда «Ночи музыки». Ранее в СМИ активно обсуждали предполагаемую дату проведения фестиваля и также называли 23 июня. В настоящее время организаторы открыли прием анкет, их сбор завершится 5 марта. «Каждую полученную заявку оценят пять экспертов — представителей музыкальной индустрии. Это организаторы фестивалей, журналисты, издатели, ведущие, промоутеры, продюсеры, представители концертных площадок и лейблов», — рассказали представители Ural Music Night. В прошлом году музыкальный фестиваль Ural Music Night прошел 24 июня. Тогда мероприятие запомнилось свердловчанам нападением на МакSим, дракой на «Ак-47», поножовщиной и кучей мусора. Всего в 2022 году фестиваль посетило 300 тысяч человек.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night («Ночь музыки») в этом году пройдет 23 июня, анкеты участников принимаются до 5 марта. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Ural Music Night — крупнейший в России музыкальный фестиваль. В 2023 году мы встретимся 23 июня на девятой ежегодной „Уральской Ночи музыки“», — заявила команда «Ночи музыки». Ранее в СМИ активно обсуждали предполагаемую дату проведения фестиваля и также называли 23 июня. В настоящее время организаторы открыли прием анкет, их сбор завершится 5 марта. «Каждую полученную заявку оценят пять экспертов — представителей музыкальной индустрии. Это организаторы фестивалей, журналисты, издатели, ведущие, промоутеры, продюсеры, представители концертных площадок и лейблов», — рассказали представители Ural Music Night. В прошлом году музыкальный фестиваль Ural Music Night прошел 24 июня. Тогда мероприятие запомнилось свердловчанам нападением на МакSим, дракой на «Ак-47», поножовщиной и кучей мусора. Всего в 2022 году фестиваль посетило 300 тысяч человек.