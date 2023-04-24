Организаторы «Бессмертного полка» в Екатеринбурге предложили альтернативы шествию

25 апреля 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Свердловчанам придется вернуться к формату «Бессмертного полка» времен ковида Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловчане смогут отдать дань уважения участников Великой Отечественной войны с помощью портретов на машинах, футболках, историй в социальных сетях и специальной онлайн-платформы. Новые форматы акции «Бессмертный полк» продиктованы целями безопасности и решением центрального штаба одноименного общественного движения. Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции, которая прошла в ТАСС. «Мы предлагаем формат „Бессмертного полка“ на автомобилях — можно располагать портреты ветеранов на боковых и задних стеклах машин, но они не должны загораживать обзор водителю. Также возможно размещение на общественном и служебном транспорте», — заявил руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Сергей Боровиков. Другой формат, которым предлагают воспользоваться свердловчанам — использование бейджиков или футболок с портретом героев. По словам Боровикова, таким образом «ветеран будет всегда с вами, и все его будут видеть». Также предполагается онлайн-формат акции: например, можно сделать фото с обрамлением и поместить его на сайте polkrf.ru до 30 апреля. Затем из портретов будет сформировано полотно-открытка. «Можно сконструировать аватарку для соцсетей с портретом своего героя. Также предлагаем поделиться историей о своем ветеране — опубликовать ее в Telegram, „ВКонтакте“, Одноклассниках и поставить #нашбессмертныйполк», — заявил руководитель исполкома штаба регионального отделения акции Павел Ежов. Ранее стало известно, что в 2023 году акцию «Бессмертный полк» в офлайн-формате отменили. Последний раз такое решение принимали из-за ковидных ограничений. Как пояснили федеральные представители движения «Бессмертный полк России», смена формата произошла в целях безопасности россиян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчане смогут отдать дань уважения участников Великой Отечественной войны с помощью портретов на машинах, футболках, историй в социальных сетях и специальной онлайн-платформы. Новые форматы акции «Бессмертный полк» продиктованы целями безопасности и решением центрального штаба одноименного общественного движения. Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции, которая прошла в ТАСС. «Мы предлагаем формат „Бессмертного полка“ на автомобилях — можно располагать портреты ветеранов на боковых и задних стеклах машин, но они не должны загораживать обзор водителю. Также возможно размещение на общественном и служебном транспорте», — заявил руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Сергей Боровиков. Другой формат, которым предлагают воспользоваться свердловчанам — использование бейджиков или футболок с портретом героев. По словам Боровикова, таким образом «ветеран будет всегда с вами, и все его будут видеть». Также предполагается онлайн-формат акции: например, можно сделать фото с обрамлением и поместить его на сайте polkrf.ru до 30 апреля. Затем из портретов будет сформировано полотно-открытка. «Можно сконструировать аватарку для соцсетей с портретом своего героя. Также предлагаем поделиться историей о своем ветеране — опубликовать ее в Telegram, „ВКонтакте“, Одноклассниках и поставить #нашбессмертныйполк», — заявил руководитель исполкома штаба регионального отделения акции Павел Ежов. Ранее стало известно, что в 2023 году акцию «Бессмертный полк» в офлайн-формате отменили. Последний раз такое решение принимали из-за ковидных ограничений. Как пояснили федеральные представители движения «Бессмертный полк России», смена формата произошла в целях безопасности россиян.