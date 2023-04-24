В Екатеринбурге начался пожар рядом с одним из крупнейших рынков города В Екатеринбурге загорелись склады рядом с Кировским оптовым рынком 25 апреля 2023 в 12:39 Размер текста - 17 + Пожарные боятся, что огонь может перекинуться на соседние здания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рядом с Кировским оптовым рынком (КОР) в Екатеринбурге загорелись склады, к которым стянули пожарных, пытающихся остановить огонь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 12:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица 40-летия Комсомола», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Спасатели пытаются локализовать пожар, который распространился уже на 60 квадратных метров. По данным МЧС, огонь может перекинуться на соседние здания. На место срочно отправили пожарных. Данных о пострадавших нет. Рядом с Кировским оптовым рынком (КОР) в Екатеринбурге загорелись склады, к которым стянули пожарных, пытающихся остановить огонь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 12:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица 40-летия Комсомола», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Спасатели пытаются локализовать пожар, который распространился уже на 60 квадратных метров. По данным МЧС, огонь может перекинуться на соседние здания. На место срочно отправили пожарных. Данных о пострадавших нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям