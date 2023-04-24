24 апреля 2023

В Екатеринбурге начался пожар рядом с одним из крупнейших рынков города

В Екатеринбурге загорелись склады рядом с Кировским оптовым рынком
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Пожарные боятся, что огонь может перекинуться на соседние здания Фото:

Рядом с Кировским оптовым рынком (КОР) в Екатеринбурге загорелись склады, к которым стянули пожарных, пытающихся остановить огонь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 12:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица 40-летия Комсомола», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Спасатели пытаются локализовать пожар, который распространился уже на 60 квадратных метров.

По данным МЧС, огонь может перекинуться на соседние здания. На место срочно отправили пожарных. Данных о пострадавших нет.

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Рядом с Кировским оптовым рынком (КОР) в Екатеринбурге загорелись склады, к которым стянули пожарных, пытающихся остановить огонь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 12:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица 40-летия Комсомола», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Спасатели пытаются локализовать пожар, который распространился уже на 60 квадратных метров. По данным МЧС, огонь может перекинуться на соседние здания. На место срочно отправили пожарных. Данных о пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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