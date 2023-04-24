В Свердловской области откроется консульство Шри-Ланки

В Свердловской области готовятся открыть посольство Шри-Ланки, однако место расположения дипломатического ведомства пока не определено. Об этом сообщил посол страны Джанита Абейвикрема Лиянаге на Евразийском экономическом форуме.
«Правительство Шри-Ланки приняло решение об открытии консульства в Свердловской области», — сказал Лиянаге во время форума, проходившего в Екатеринбурге. Он не называл точной даты открытия посольства, как и места, где планируют открыть дипломатическое ведомство, через которое будет налаживаться контакт между странами.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге собираются открыть консульство Казахстана. Об этом было официально объявлено 24 апреля.
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