В Свердловской области откроется консульство Шри-Ланки 25 апреля 2023 в 13:14 Размер текста - 17 + Место открытия консульства не определено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области готовятся открыть посольство Шри-Ланки, однако место расположения дипломатического ведомства пока не определено. Об этом сообщил посол страны Джанита Абейвикрема Лиянаге на Евразийском экономическом форуме. «Правительство Шри-Ланки приняло решение об открытии консульства в Свердловской области», — сказал Лиянаге во время форума, проходившего в Екатеринбурге. Он не называл точной даты открытия посольства, как и места, где планируют открыть дипломатическое ведомство, через которое будет налаживаться контакт между странами. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге собираются открыть консульство Казахстана. Об этом было официально объявлено 24 апреля. В Свердловской области готовятся открыть посольство Шри-Ланки, однако место расположения дипломатического ведомства пока не определено. Об этом сообщил посол страны Джанита Абейвикрема Лиянаге на Евразийском экономическом форуме. «Правительство Шри-Ланки приняло решение об открытии консульства в Свердловской области», — сказал Лиянаге во время форума, проходившего в Екатеринбурге. Он не называл точной даты открытия посольства, как и места, где планируют открыть дипломатическое ведомство, через которое будет налаживаться контакт между странами. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге собираются открыть консульство Казахстана. Об этом было официально объявлено 24 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям