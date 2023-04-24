24 апреля 2023

В Свердловской области откроется консульство Шри-Ланки

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
Место открытия консульства не определено Фото:

В Свердловской области готовятся открыть посольство Шри-Ланки, однако место расположения дипломатического ведомства пока не определено. Об этом сообщил посол страны Джанита Абейвикрема Лиянаге на Евразийском экономическом форуме.

«Правительство Шри-Ланки приняло решение об открытии консульства в Свердловской области», — сказал Лиянаге во время форума, проходившего в Екатеринбурге. Он не называл точной даты открытия посольства, как и места, где планируют открыть дипломатическое ведомство, через которое будет налаживаться контакт между странами.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге собираются открыть консульство Казахстана. Об этом было официально объявлено 24 апреля.

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В Свердловской области готовятся открыть посольство Шри-Ланки, однако место расположения дипломатического ведомства пока не определено. Об этом сообщил посол страны Джанита Абейвикрема Лиянаге на Евразийском экономическом форуме. «Правительство Шри-Ланки приняло решение об открытии консульства в Свердловской области», — сказал Лиянаге во время форума, проходившего в Екатеринбурге. Он не называл точной даты открытия посольства, как и места, где планируют открыть дипломатическое ведомство, через которое будет налаживаться контакт между странами. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге собираются открыть консульство Казахстана. Об этом было официально объявлено 24 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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