В ХМАО закрывают последние автозимники

07 апреля 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Зимники закроют 10 апреля Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО с 10 апреля закроют последние автозимники. Они находятся в Нижневартовском районе. Об этом сообщили в управления автомобильных дорог Югры. «С 10 апреля 2023 года закрывается движение транспортных средств по оставшимся автозимникам Нижневартовского района: „п. Белорусский — с. Ларьяк“; „с. Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк“; „с. Былино — п. Зайцева речка“. Таким образом, завершается сезон эксплуатации всех автозимников и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в telegram-канале управления дорог Югры. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском районе запустили воздушные перевозки из-за распутицы. Пассажиров начали транспортировать вертолетами и судами на воздушной подушке.

В ХМАО с 10 апреля закроют последние автозимники. Они находятся в Нижневартовском районе. Об этом сообщили в управления автомобильных дорог Югры. «С 10 апреля 2023 года закрывается движение транспортных средств по оставшимся автозимникам Нижневартовского района: „п. Белорусский — с. Ларьяк“; „с. Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк“; „с. Былино — п. Зайцева речка“. Таким образом, завершается сезон эксплуатации всех автозимников и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в telegram-канале управления дорог Югры. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском районе запустили воздушные перевозки из-за распутицы. Пассажиров начали транспортировать вертолетами и судами на воздушной подушке.