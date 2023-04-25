Глава «Альянса Врачей»* обвинила Навального в домогательствах

25 апреля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Алексей Навальный домогался до Анастасии Васильевой, рассказала она Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заключенный блоггер-оппозиционер, создатель ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, экстремистская и террористическая организация, признана иноагетом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда) Алексей Навальный домогался до председателя профсоюза «Альянс Врачей» (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента) Анастасии Васильевой. Об этом рассказала сама Васильева. «У него возникало ощущение, что у него есть какое-то право на меня, как на женщину. Есть такие мужчины, что называется, „вынь, да положь“. Алексей, к сожалению, такой человек», — поделилась Анастасия Васильева в интервью на youtube-канале «Эмпатия Манучи». Также она рассказала, что Навальный лишен многих положительных человеческих качеств. По ее словам, создатель ФБК в личном разговоре сам сказал, что нравственность не имеет для него никакого значения. «Альянс врачей» был создан в 2018 году при поддержке Алексея Навального. В 2021 году Анастасия Васильева заявила, что профсоюз не следует ассоциировать с Навальным и его организациями. * профсоюз «Альянс Врачей» признан Минюстом РФ иностранным агентом

Заключенный блоггер-оппозиционер, создатель ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, экстремистская и террористическая организация, признана иноагетом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда) Алексей Навальный домогался до председателя профсоюза «Альянс Врачей» (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента) Анастасии Васильевой. Об этом рассказала сама Васильева. «У него возникало ощущение, что у него есть какое-то право на меня, как на женщину. Есть такие мужчины, что называется, „вынь, да положь“. Алексей, к сожалению, такой человек», — поделилась Анастасия Васильева в интервью на youtube-канале «Эмпатия Манучи». Также она рассказала, что Навальный лишен многих положительных человеческих качеств. По ее словам, создатель ФБК в личном разговоре сам сказал, что нравственность не имеет для него никакого значения. «Альянс врачей» был создан в 2018 году при поддержке Алексея Навального. В 2021 году Анастасия Васильева заявила, что профсоюз не следует ассоциировать с Навальным и его организациями. * профсоюз «Альянс Врачей» признан Минюстом РФ иностранным агентом