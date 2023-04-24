24 апреля 2023

Экс-депутату Госдумы запретили строительство в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Барышев. Депутат Госдумы от ЕР Челябинск, барышев андрей
Андрей Барышев будет обжаловать решение суда Фото:

Мэрия Челябинска через суд запретила компании ООО «Стимул», собственником которой является экс-депутат Госдумы Андрей Барышев, совершать любые действия на участке с недостроем в Калининском районе. Запрет распространяется на любые подготовительные, земляные и строительные работы. Информация об этом размещена в картотеке дел Арбитражного суда области.

«Ходатайство комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска о принятии мер по обеспечению иска удовлетворить. Запретить ООО „Стимул“ совершать действия или работы, в том числе с привлечением третьих лиц, в отношении объекта незавершенного строительства», — говорится в документе суда.

В рамках арбитражного суда КУИЗО требует изъять недострой у ООО «Стимул» в Калининском районе. Это земельный участок с недостроенным объектом расположен на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Макеева. Площадь участка составляет 10,5 тыс. квадратных метров, следует из материалов суда.

Андрей Барышев сообщил URA.RU, что с запретом арбитражного суда не согласен. Его юристы будут обжаловать это решение.

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Мэрия Челябинска через суд запретила компании ООО «Стимул», собственником которой является экс-депутат Госдумы Андрей Барышев, совершать любые действия на участке с недостроем в Калининском районе. Запрет распространяется на любые подготовительные, земляные и строительные работы. Информация об этом размещена в картотеке дел Арбитражного суда области. «Ходатайство комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска о принятии мер по обеспечению иска удовлетворить. Запретить ООО „Стимул“ совершать действия или работы, в том числе с привлечением третьих лиц, в отношении объекта незавершенного строительства», — говорится в документе суда. В рамках арбитражного суда КУИЗО требует изъять недострой у ООО «Стимул» в Калининском районе. Это земельный участок с недостроенным объектом расположен на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Макеева. Площадь участка составляет 10,5 тыс. квадратных метров, следует из материалов суда. Андрей Барышев сообщил URA.RU, что с запретом арбитражного суда не согласен. Его юристы будут обжаловать это решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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