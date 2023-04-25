Россиянин сбежал из-под надзора полиции ради отправки на фронт

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Россиянин сбежал из-под административного ареста ради службы в ЧВК «Вагнер», сообщают СМИ Фото:

Житель Тверской области сбежал из-под административного надзора полиции, чтобы воевать на Украине. Сообщается, что мужчина хотел вступить в ряды ЧВК «Вагнер».

«Артем М. из села Деледино вышел из колонии, где отбывал очередной срок за кражу. Мужчине назначили административный надзор. <…> В марте Артем пропал. Жители села рассказали, что в прошлом месяце Артем подписал контракт и уехал в зону СВО», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что мужчина был фанатом ЧВК «Вагнер». В последнее время он интересовался службой в частной военной компании. На его личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте» были обнаружены десятки подписок на сообщества «Вагнера». Полиция начала проверку и возбудила уголовное дело по статье 314.1 об уклонении от административного надзора.

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Житель Тверской области сбежал из-под административного надзора полиции, чтобы воевать на Украине. Сообщается, что мужчина хотел вступить в ряды ЧВК «Вагнер». «Артем М. из села Деледино вышел из колонии, где отбывал очередной срок за кражу. Мужчине назначили административный надзор. <…> В марте Артем пропал. Жители села рассказали, что в прошлом месяце Артем подписал контракт и уехал в зону СВО», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Уточняется, что мужчина был фанатом ЧВК «Вагнер». В последнее время он интересовался службой в частной военной компании. На его личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте» были обнаружены десятки подписок на сообщества «Вагнера». Полиция начала проверку и возбудила уголовное дело по статье 314.1 об уклонении от административного надзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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