В регион дожди вернутся в ночь на 27 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинскую область с 27 апреля вернутся дожди после трех солнечных дней. При этом температура выше 20 градусов тепла сохранится, сообщили URA.RU 25 апреля в региональном гидрометцентре.

«В области после трех солнечных дней пойдут дожди. Осадки начнутся в ночь на 27 апреля и продолжатся днем. Столбики термометров с 25 апреля по 27 апреля будут колебаться в пределах 18-24 градусов тепла. Ветер будет умеренный, возможны порывы до 16 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске с 25 по 27 апреля, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет прогреваться до 19-23 градусов тепла. Ночная температура будет колебаться в пределах плюс 4-12 градусов.

С 25 по 27 апреля в регионе сохранится теплая погода с температурой выше плюс 18 градусов Скрин: сайт Челябгидрометцентра