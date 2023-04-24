24 апреля 2023

В Челябинскую область вернутся дожди. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
В регион дожди вернутся в ночь на 27 апреля Фото:

В Челябинскую область с 27 апреля вернутся дожди после трех солнечных дней. При этом температура выше 20 градусов тепла сохранится, сообщили URA.RU 25 апреля в региональном гидрометцентре.

«В области после трех солнечных дней пойдут дожди. Осадки начнутся в ночь на 27 апреля и продолжатся днем. Столбики термометров с 25 апреля по 27 апреля будут колебаться в пределах 18-24 градусов тепла. Ветер будет умеренный, возможны порывы до 16 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске с 25 по 27 апреля, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет прогреваться до 19-23 градусов тепла. Ночная температура будет колебаться в пределах плюс 4-12 градусов.

С 25 по 27 апреля в регионе сохранится теплая погода с температурой выше плюс 18 градусов
С 25 по 27 апреля в регионе сохранится теплая погода с температурой выше плюс 18 градусов
В Челябинске, по прогнозам синоптиков, сильных осадков не ожидается
В Челябинске, по прогнозам синоптиков, сильных осадков не ожидается

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В Челябинскую область с 27 апреля вернутся дожди после трех солнечных дней. При этом температура выше 20 градусов тепла сохранится, сообщили URA.RU 25 апреля в региональном гидрометцентре. «В области после трех солнечных дней пойдут дожди. Осадки начнутся в ночь на 27 апреля и продолжатся днем. Столбики термометров с 25 апреля по 27 апреля будут колебаться в пределах 18-24 градусов тепла. Ветер будет умеренный, возможны порывы до 16 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске с 25 по 27 апреля, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет прогреваться до 19-23 градусов тепла. Ночная температура будет колебаться в пределах плюс 4-12 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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