Тюменские турфирмы назвали бюджетный маршрут на майские праздники

На майские праздники тюменцам дешевле всего обойдется слетать в Дагестан

25 апреля 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Самые дешевые направления для отдыха из Тюмени на майские праздники — Дагестан и Сочи Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дешевле всего прямым рейсом из Тюмени можно улететь в Дагестан. Стоимость туров туда на шесть дней начиняется от 66 тысяч рублей. Такие данные корреспонденту URA.RU предоставила Альбина Дорош, турагент компании Travel service. Сравнивались цены с отелями Турции, Абхазии и Сочи. «Если рассматривать путевки на майские праздники с вылетом из Тюмени, то самым выгодным будет тур в Дагестан. Стоимость путевки начинается от 66 тысяч рублей на двоих за шесть ночей. Туда включен перелет, проживание и завтраки», — рассказывает Альбина Дорош. Для сравнения за такое же количество дней и двух туристов за отдых в Турции придется отдать от 93 тысяч рублей. Здесь уже будет пятизвездочный отель по системе «все включено». Стоимость туров на российском курорте в городе Сочи начинается от 80 тысяч рублей с проживанием в трехзвездочном отеле, но без питания. За отель с завтраками придется доплатить еще пять тысяч рублей. Дороже всего, по данным турагента компании Travel service, обойдется отдых в Абхазии. Там цена путевок начинается от 97 тысяч рублей за двоих туристов. Отдых будет длиться шесть дней, завтраки включены в стоимость.

Дешевле всего прямым рейсом из Тюмени можно улететь в Дагестан. Стоимость туров туда на шесть дней начиняется от 66 тысяч рублей. Такие данные корреспонденту URA.RU предоставила Альбина Дорош, турагент компании Travel service. Сравнивались цены с отелями Турции, Абхазии и Сочи. «Если рассматривать путевки на майские праздники с вылетом из Тюмени, то самым выгодным будет тур в Дагестан. Стоимость путевки начинается от 66 тысяч рублей на двоих за шесть ночей. Туда включен перелет, проживание и завтраки», — рассказывает Альбина Дорош. Для сравнения за такое же количество дней и двух туристов за отдых в Турции придется отдать от 93 тысяч рублей. Здесь уже будет пятизвездочный отель по системе «все включено». Стоимость туров на российском курорте в городе Сочи начинается от 80 тысяч рублей с проживанием в трехзвездочном отеле, но без питания. За отель с завтраками придется доплатить еще пять тысяч рублей. Дороже всего, по данным турагента компании Travel service, обойдется отдых в Абхазии. Там цена путевок начинается от 97 тысяч рублей за двоих туристов. Отдых будет длиться шесть дней, завтраки включены в стоимость.