В Свердловской области начался пожар, подходящий к жилым домам

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Огонь может перекинуться на жилые дома, сообщили пожарные Фото:

В поселке рядом с Первоуральском (Свердловская область) загорелась древесина, пожар рискует переброситься на жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 12:20 поступило сообщение о пожаре по адресу городской округ Первоуральск, поселок Прогресс, улица Володарского», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там подчеркнули, что пожар может переброситься на жилые дома, но спасатели пытаются остановить огонь.

На место перебросили 22 сотрудника МЧС на семи спецмашинах. По предварительной информации, загорелась древесина. Информации о пострадавших нет, причины пожара выяснят специалисты позднее.

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В поселке рядом с Первоуральском (Свердловская область) загорелась древесина, пожар рискует переброситься на жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 12:20 поступило сообщение о пожаре по адресу городской округ Первоуральск, поселок Прогресс, улица Володарского», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там подчеркнули, что пожар может переброситься на жилые дома, но спасатели пытаются остановить огонь. На место перебросили 22 сотрудника МЧС на семи спецмашинах. По предварительной информации, загорелась древесина. Информации о пострадавших нет, причины пожара выяснят специалисты позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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