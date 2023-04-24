24 апреля 2023

Артюхов рассказал Путину о строительстве Северного широтного хода

В ЯНАО построят мост через Обь и железнодорожную ветку до Сабетты
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание трехстороннего договора Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Тюмень, портрет, артюхов дмитрий
Губернатор Артюхов обещал реализовать все инфраструктурные проекты ЯНАО Фото:

Все инженерные вопросы, связанные со строительством Северного широтного хода в ЯНАО на сегодняшний день будут реализованы. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 25 апреля.

«Основные проектные элементы разработаны. Самый сложный объект — мост через Обь, 2,5 километра — серьезный объект. Поначалу даже не знали, как к нему подойти. У нас работает команда, которая занималась Крымским мостом, которая знает, как решать самые сложные вызовы, и ответы найдены. Все инженерные вопросы сегодня понятны», — рассказал губернатор, отвечая на вопросы президента.

По словам главы региона, на повестке также остается строительство железнодорожной ветки в порт Сабетта. «Осталось совсем немного — 170 километров, и у России появится еще один арктический порт с подведенной железной дорогой. По сути, это будет наш самый восточный порт в Арктике. Над этим проектом мы тоже работаем, чтобы, когда появятся все необходимые условия, также его реализовать», — отметил губернатор.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Артюхов доложил президенту Путину о положении дел в регионе. Глава государства поддержал намерение главы региона, у которого истекают полномочия, участвовать в непрямых выборах на новый срок.

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Все инженерные вопросы, связанные со строительством Северного широтного хода в ЯНАО на сегодняшний день будут реализованы. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 25 апреля. «Основные проектные элементы разработаны. Самый сложный объект — мост через Обь, 2,5 километра — серьезный объект. Поначалу даже не знали, как к нему подойти. У нас работает команда, которая занималась Крымским мостом, которая знает, как решать самые сложные вызовы, и ответы найдены. Все инженерные вопросы сегодня понятны», — рассказал губернатор, отвечая на вопросы президента. По словам главы региона, на повестке также остается строительство железнодорожной ветки в порт Сабетта. «Осталось совсем немного — 170 километров, и у России появится еще один арктический порт с подведенной железной дорогой. По сути, это будет наш самый восточный порт в Арктике. Над этим проектом мы тоже работаем, чтобы, когда появятся все необходимые условия, также его реализовать», — отметил губернатор. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Артюхов доложил президенту Путину о положении дел в регионе. Глава государства поддержал намерение главы региона, у которого истекают полномочия, участвовать в непрямых выборах на новый срок.
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