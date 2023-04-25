Патрушев предупредил, что США готовят биологическую войну с Россией

25 апреля 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Ученые из России должны обратить пристальное внимание на подготовку США к биологической войне, заявил Николай Патрушев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Российские ученые должны принять во внимание подготовку США к биологической войне против России и других стран. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании научного совета. «Необходимо задуматься об активном противодействии подготовке США биологической войны против РФ и других стран», — передает слова Патрушева. Он подчеркнул, что усилия российских ученых должны быть направлены на пристальное изучение исследованиям в области биологии, которые предпринимает Пентагон в ходе разработки военных программ. Ранее микробиолог, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, что у США имеется план «Б» на развитие ситуации в украинском конфликте, который заключается в развязывании возможной биологической войны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал пригласить на заседание Госдумы посла США Линн Трейси для обсуждения деятельности США на биолабораториях на Украине, передает «Общественное телевидение России».

Российские ученые должны принять во внимание подготовку США к биологической войне против России и других стран. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании научного совета. «Необходимо задуматься об активном противодействии подготовке США биологической войны против РФ и других стран», — передает слова Патрушева. Он подчеркнул, что усилия российских ученых должны быть направлены на пристальное изучение исследованиям в области биологии, которые предпринимает Пентагон в ходе разработки военных программ. Ранее микробиолог, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, что у США имеется план «Б» на развитие ситуации в украинском конфликте, который заключается в развязывании возможной биологической войны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал пригласить на заседание Госдумы посла США Линн Трейси для обсуждения деятельности США на биолабораториях на Украине, передает «Общественное телевидение России».