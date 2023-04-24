Артюхов рассказал президенту РФ о ситуации с ветхим и аварийным жильем в ЯНАО

Губернатор Артюхов: жителей ветхого и аварийного жилья активно расселяют в ЯНАО

Дмитрий Артюхов рассказал президенту РФ о строительстве на Ямале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что строительство на Ямале идет большими темпами. По его словам, жителей активно расселяют из ветхого и аварийного жилья.

«Ключевая, конечно, задача для всего Севера — расселение ветхого, аварийного жилья. Также двигаемся поступательно», — сказал Артюхов.

Путин отметил, что сейчас на Ямале довольно большой объем такого жилья. В ответ глава региона рассказал, что в период освоения Севера эти квартиры и дома были «за счастье», сейчас же они все пришли в ветхость, поэтому необходимо строить новое жилье.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО рассказал Путину о достижениях и приоритетах развития ЯНАО. Встреча Артюхова и президента состоялась 25 апреля.