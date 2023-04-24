24 апреля 2023

Артюхов рассказал президенту РФ о ситуации с ветхим и аварийным жильем в ЯНАО

Губернатор Артюхов: жителей ветхого и аварийного жилья активно расселяют в ЯНАО
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов рассказал президенту РФ о строительстве на Ямале Фото:

На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что строительство на Ямале идет большими темпами. По его словам, жителей активно расселяют из ветхого и аварийного жилья.

«Ключевая, конечно, задача для всего Севера — расселение ветхого, аварийного жилья. Также двигаемся поступательно», — сказал Артюхов.

Путин отметил, что сейчас на Ямале довольно большой объем такого жилья. В ответ глава региона рассказал, что в период освоения Севера эти квартиры и дома были «за счастье», сейчас же они все пришли в ветхость, поэтому необходимо строить новое жилье.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО рассказал Путину о достижениях и приоритетах развития ЯНАО. Встреча Артюхова и президента состоялась 25 апреля.

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На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что строительство на Ямале идет большими темпами. По его словам, жителей активно расселяют из ветхого и аварийного жилья. «Ключевая, конечно, задача для всего Севера — расселение ветхого, аварийного жилья. Также двигаемся поступательно», — сказал Артюхов. Путин отметил, что сейчас на Ямале довольно большой объем такого жилья. В ответ глава региона рассказал, что в период освоения Севера эти квартиры и дома были «за счастье», сейчас же они все пришли в ветхость, поэтому необходимо строить новое жилье. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО рассказал Путину о достижениях и приоритетах развития ЯНАО. Встреча Артюхова и президента состоялась 25 апреля.
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