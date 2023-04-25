В Свердловской области начался пожар рядом с больницей ФСИН

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Пожар начался недалеко от учреждения ФСИН Фото:

В Сосьве (Свердловская область) замечен сильный пожар недалеко от больницы ФСИН. Огонь рискует переброситься на постройки учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«25 апреля в 15.30 поступила информация о том, что вблизи ЛИУ-23 возник природный пожар (возгорание травы)», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что огонь пытаются остановить спасатели из ведомственной пожарной части. На месте работают 12 сотрудников.

К точке, где произошло возгорание, стянули также силовиков из колонии №8 и спасателей МЧС. На территории учреждений ФСИН не зафиксировано пожаров.

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В Сосьве (Свердловская область) замечен сильный пожар недалеко от больницы ФСИН. Огонь рискует переброситься на постройки учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «25 апреля в 15.30 поступила информация о том, что вблизи ЛИУ-23 возник природный пожар (возгорание травы)», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что огонь пытаются остановить спасатели из ведомственной пожарной части. На месте работают 12 сотрудников. К точке, где произошло возгорание, стянули также силовиков из колонии №8 и спасателей МЧС. На территории учреждений ФСИН не зафиксировано пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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