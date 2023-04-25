В Свердловской области начался пожар рядом с больницей ФСИН

Пожар начался недалеко от учреждения ФСИН
В Сосьве (Свердловская область) замечен сильный пожар недалеко от больницы ФСИН. Огонь рискует переброситься на постройки учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«25 апреля в 15.30 поступила информация о том, что вблизи ЛИУ-23 возник природный пожар (возгорание травы)», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что огонь пытаются остановить спасатели из ведомственной пожарной части. На месте работают 12 сотрудников.
К точке, где произошло возгорание, стянули также силовиков из колонии №8 и спасателей МЧС. На территории учреждений ФСИН не зафиксировано пожаров.
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