В Свердловской области начался пожар рядом с больницей ФСИН

25 апреля 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Пожар начался недалеко от учреждения ФСИН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сосьве (Свердловская область) замечен сильный пожар недалеко от больницы ФСИН. Огонь рискует переброситься на постройки учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «25 апреля в 15.30 поступила информация о том, что вблизи ЛИУ-23 возник природный пожар (возгорание травы)», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что огонь пытаются остановить спасатели из ведомственной пожарной части. На месте работают 12 сотрудников. К точке, где произошло возгорание, стянули также силовиков из колонии №8 и спасателей МЧС. На территории учреждений ФСИН не зафиксировано пожаров.

В Сосьве (Свердловская область) замечен сильный пожар недалеко от больницы ФСИН. Огонь рискует переброситься на постройки учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «25 апреля в 15.30 поступила информация о том, что вблизи ЛИУ-23 возник природный пожар (возгорание травы)», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что огонь пытаются остановить спасатели из ведомственной пожарной части. На месте работают 12 сотрудников. К точке, где произошло возгорание, стянули также силовиков из колонии №8 и спасателей МЧС. На территории учреждений ФСИН не зафиксировано пожаров.