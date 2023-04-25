Швеция высылает 5 российских дипломатов

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
В Швеции подсчитали, что деятельность россиян «несовместима с их статусом» Фото:

Швеция высылает из страны пятерых российских дипломатов. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Тобиас Бильстрем.

«Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», — заявил министр. Его слова приводит SVT Nyheter.

Посол России Виктор Татаринцев отказался комментировать случившееся. «Без комментариев», — сказал он изданию. Диписточник ТАСС уточнил, что РФ ответит на высылку. В прошлом году Швеция выслала трех дипломатов.

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Швеция высылает из страны пятерых российских дипломатов. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Тобиас Бильстрем. «Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», — заявил министр. Его слова приводит SVT Nyheter. Посол России Виктор Татаринцев отказался комментировать случившееся. «Без комментариев», — сказал он изданию. Диписточник ТАСС уточнил, что РФ ответит на высылку. В прошлом году Швеция выслала трех дипломатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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