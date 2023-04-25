Швеция высылает 5 российских дипломатов

В Швеции подсчитали, что деятельность россиян «несовместима с их статусом»
Швеция высылает из страны пятерых российских дипломатов. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Тобиас Бильстрем.
«Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», — заявил министр. Его слова приводит
Посол России Виктор Татаринцев отказался комментировать случившееся. «Без комментариев», — сказал он изданию. Диписточник ТАСС уточнил, что РФ ответит на высылку. В прошлом году Швеция выслала трех дипломатов.
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