Доброволец из Сербии заявил о полной поддержке России в СВО

25 апреля 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Братислав Живкович воюет против ВСУ с 2014 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На стороне ВСУ воюют наемники из самых разных стран Европы и мира, но среди них нет сербов. Добровольцы из Сербии, принимающие участие в СВО, выступают только на стороне военных сил РФ. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился уроженец Сербии, командир штурмового взвода, капитан народной милиции ДНР Братислав Живкович. «Сербский человек может участвовать в СВО только на стороне России. Каждый серб в случае необходимости будет воевать за Россию — «за братский русский народ», — сказал Братислав в частной беседе с журналистом URA.RU. Живкович приехал в качестве почетного гостя на федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», который проходит в стенах Уральского государственного педагогического университета в Екатеринбурге. В беседе с журналистом URA.RU Живкович призвал россиян сплотиться и поддержать участников СВО всеми возможными способами. «Сейчас, когда против России объединился практически весь мир, граждане страны должны быть как никогда едины. Каждый россиянин должен делать все необходимое для приближения победы. А мы, сербы, встанем рядом и пойдем до победного. Плюс ко всему хочу отметить, что я в нашей победе не сомневаюсь. Россия всегда побеждала своих врагов. Так сложилось исторически, и выбора у вас нет. Так было раньше, так будет и сейчас», — резюмировал сербский доброволец. Армия РФ с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На стороне ВСУ воюют наемники из самых разных стран Европы и мира, но среди них нет сербов. Добровольцы из Сербии, принимающие участие в СВО, выступают только на стороне военных сил РФ. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился уроженец Сербии, командир штурмового взвода, капитан народной милиции ДНР Братислав Живкович. «Сербский человек может участвовать в СВО только на стороне России. Каждый серб в случае необходимости будет воевать за Россию — «за братский русский народ», — сказал Братислав в частной беседе с журналистом URA.RU. Живкович приехал в качестве почетного гостя на федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», который проходит в стенах Уральского государственного педагогического университета в Екатеринбурге. В беседе с журналистом URA.RU Живкович призвал россиян сплотиться и поддержать участников СВО всеми возможными способами. «Сейчас, когда против России объединился практически весь мир, граждане страны должны быть как никогда едины. Каждый россиянин должен делать все необходимое для приближения победы. А мы, сербы, встанем рядом и пойдем до победного. Плюс ко всему хочу отметить, что я в нашей победе не сомневаюсь. Россия всегда побеждала своих врагов. Так сложилось исторически, и выбора у вас нет. Так было раньше, так будет и сейчас», — резюмировал сербский доброволец. Армия РФ с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы.