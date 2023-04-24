В Пермском крае суд рассмотрит дело о смертельном ДТП с машиной скорой помощи

25 апреля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Уголовное дело прокуратура готова направить в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя внедорожника, который на трассе под Краснокамском врезался в машину скорой помощи, сообщили в ведомстве. Тогда в результате аварии пострадали медики и погибла пациентка скорой. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. «Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Краснокамский городской суд», — говорится на сайте краевой прокуратуры. Как ранее рассказывало URA.RU, авария произошла 18 ноября 2022 года. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с медицинской «Газелью». Два сотрудника скорой и водитель получили различные травмы. 75—летняя пациентка позже скончалась.

В Пермском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя внедорожника, который на трассе под Краснокамском врезался в машину скорой помощи, сообщили в ведомстве. Тогда в результате аварии пострадали медики и погибла пациентка скорой. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. «Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Краснокамский городской суд», — говорится на сайте краевой прокуратуры. Как ранее рассказывало URA.RU, авария произошла 18 ноября 2022 года. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с медицинской «Газелью». Два сотрудника скорой и водитель получили различные травмы. 75—летняя пациентка позже скончалась.