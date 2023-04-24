24 апреля 2023

В Пермском крае суд рассмотрит дело о смертельном ДТП с машиной скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Уголовное дело прокуратура готова направить в суд Фото:

В Пермском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя внедорожника, который на трассе под Краснокамском врезался в машину скорой помощи, сообщили в ведомстве. Тогда в результате аварии пострадали медики и погибла пациентка скорой. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

«Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Краснокамский городской суд», — говорится на сайте краевой прокуратуры.

Как ранее рассказывало URA.RU, авария произошла 18 ноября 2022 года. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с медицинской «Газелью». Два сотрудника скорой и водитель получили различные травмы. 75—летняя пациентка позже скончалась.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя внедорожника, который на трассе под Краснокамском врезался в машину скорой помощи, сообщили в ведомстве. Тогда в результате аварии пострадали медики и погибла пациентка скорой. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. «Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Краснокамский городской суд», — говорится на сайте краевой прокуратуры. Как ранее рассказывало URA.RU, авария произошла 18 ноября 2022 года. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с медицинской «Газелью». Два сотрудника скорой и водитель получили различные травмы. 75—летняя пациентка позже скончалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...