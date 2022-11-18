Прокуратура подключилась к расследованию уголовного дела о ДТП со скорой в Перми

19 ноября 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Автоаварией теперь занимается прокуратура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники прокуратуры Краснокамска (Пермский край) подключились к расследованию уголовного дела о ДТП с участием машины скорой помощи. Такая информация появилась на сайте ведомства. «По версии следствия, днем 18 ноября текущего года мужчина, управлявший иномаркой, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи», — указано в сообщении. В результате ДТП двое пассажиров — медперсонал скорой, а также водитель получили травмы различной степени тяжести. Пациентка, находящая внутри спецтранспорта, впоследствии от полученных травм скончалась Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об инциденте первыми рассказали очевидцы. После автоаварии на трассе «М7 Волга» в полиции возбудили уголовное дело.

Сотрудники прокуратуры Краснокамска (Пермский край) подключились к расследованию уголовного дела о ДТП с участием машины скорой помощи. Такая информация появилась на сайте ведомства. «По версии следствия, днем 18 ноября текущего года мужчина, управлявший иномаркой, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи», — указано в сообщении. В результате ДТП двое пассажиров — медперсонал скорой, а также водитель получили травмы различной степени тяжести. Пациентка, находящая внутри спецтранспорта, впоследствии от полученных травм скончалась Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об инциденте первыми рассказали очевидцы. После автоаварии на трассе «М7 Волга» в полиции возбудили уголовное дело.