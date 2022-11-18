18 ноября 2022

Прокуратура подключилась к расследованию уголовного дела о ДТП со скорой в Перми

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Автоаварией теперь занимается прокуратура Фото:

Сотрудники прокуратуры Краснокамска (Пермский край) подключились к расследованию уголовного дела о ДТП с участием машины скорой помощи. Такая информация появилась на сайте ведомства.

«По версии следствия, днем 18 ноября текущего года мужчина, управлявший иномаркой, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи», — указано в сообщении. В результате ДТП двое пассажиров — медперсонал скорой, а также водитель получили травмы различной степени тяжести. Пациентка, находящая внутри спецтранспорта, впоследствии от полученных травм скончалась

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об инциденте первыми рассказали очевидцы. После автоаварии на трассе «М7 Волга» в полиции возбудили уголовное дело.

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Сотрудники прокуратуры Краснокамска (Пермский край) подключились к расследованию уголовного дела о ДТП с участием машины скорой помощи. Такая информация появилась на сайте ведомства. «По версии следствия, днем 18 ноября текущего года мужчина, управлявший иномаркой, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи», — указано в сообщении. В результате ДТП двое пассажиров — медперсонал скорой, а также водитель получили травмы различной степени тяжести. Пациентка, находящая внутри спецтранспорта, впоследствии от полученных травм скончалась Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об инциденте первыми рассказали очевидцы. После автоаварии на трассе «М7 Волга» в полиции возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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