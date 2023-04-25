Завод в Миассе оплачивает за сотрудников проценты по ипотеке

После расширения жилищной программы на автозаводе Миасса ее популярность возросла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На автозаводе «Урал» в Миассе (Челябинская область) сотрудникам компенсируют проценты по ипотеке. Как URA.RU отметили в пресс-службе предприятия, с момента запуска жилищной программы свыше полутысячи сотрудников воспользовались ее возможностями.

«Жилищная программа заработала в 2019 году, но вначале лишь компенсировались проценты по ипотеке. В 2022 году диапазон поддержки сотрудников расширился. За прошедшее время ее возможностями воспользовались около полутысячи сотрудников», — отметили URA.RU на заводе.

Документ реализуется о нескольким направлениям. Кроме компенсации затрат по процентам, выдается беспроцентный заем на первоначальный взнос (им за 2022 год и первый квартал 2023 года воспользовались 29 человек) и выплачиваются подъемные при приобретении жилья (22 человека), компенсируется съем квартиры (113 человек). При этом компенсировать проценты попросили 259 сотрудников.

На заводе отметили, что участниками проекта могут стать трудоустроенные на постоянной основе работники, которым до выхода на пенсию остается не менее десяти лет. Важно при этом в течение пяти лет до обращения за помощью не иметь своего жилья. На заводе помогут и тем, у кого в семье жилая площадь не превышает 12 кв метров на человека, и иногородние студенты, проходящие преддипломную практику. Им компенсируют расходы на проживание.

Суммы различаются в зависимости от конкретной ситуации. Молодые сотрудники из других городов первые три месяца могут получать до 30 тысяч рублей на съем квартиры, потом — до 15 тысяч. Молодой персонал может получить заем на первоначальный взнос при покупке квартиры до 700 тысяч рублей на срок до 20 лет, остальным — до 10 лет. Кроме того, молодежи первые два года могут разрешить не возвращать деньги. Подъемные для молодых составляют до 300 тысяч рублей.

Ряд социальных проектов и повышение зарплаты сказались на росте штатной численности коллектива. При том, что в сентябре 2022 года количество работающих составляло шесть тысяч человек, в настоящий момент на заводе трудится 7,5 тысячи сотрудников.