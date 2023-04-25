Свердловские власти бросили все силы на тушение пожаров

25 апреля 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Пожар тушат сотрудники МЧС при поддержке местных властей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Свердловские власти перебросили к местам пожаров силы регионального и федерального МЧС, а также сотрудников из министерства общественной безопасности. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Алексей Шмыков. «Мы видим, что складывается крайне неблагополучная обстановка. Сейчас ситуация осложненная в поселке Таежный Махневского городского округа, в Сосьве, Первоуральске, Байкалово, Серове. Все силы задействованы», — приводит слова Шмыкова департамент информационной политики (ДИП) области. Сотрудники МЧС РФ и Свердловской области работают совместно с представителями министерства общественной безопасности и главами муниципалитетов. Глава областного ГУ МЧС Виктор Теряев приезжал на пожар в Первоуральск, а затем направился в Сосьву. На местах крупнейших пожаров работает вертолет.

Свердловские власти перебросили к местам пожаров силы регионального и федерального МЧС, а также сотрудников из министерства общественной безопасности. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Алексей Шмыков. «Мы видим, что складывается крайне неблагополучная обстановка. Сейчас ситуация осложненная в поселке Таежный Махневского городского округа, в Сосьве, Первоуральске, Байкалово, Серове. Все силы задействованы», — приводит слова Шмыкова департамент информационной политики (ДИП) области. Сотрудники МЧС РФ и Свердловской области работают совместно с представителями министерства общественной безопасности и главами муниципалитетов. Глава областного ГУ МЧС Виктор Теряев приезжал на пожар в Первоуральск, а затем направился в Сосьву. На местах крупнейших пожаров работает вертолет.