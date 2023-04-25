Свердловские власти бросили все силы на тушение пожаров

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Пожар тушат сотрудники МЧС при поддержке местных властей Фото:

Свердловские власти перебросили к местам пожаров силы регионального и федерального МЧС, а также сотрудников из министерства общественной безопасности. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Алексей Шмыков.

«Мы видим, что складывается крайне неблагополучная обстановка. Сейчас ситуация осложненная в поселке Таежный Махневского городского округа, в Сосьве, Первоуральске, Байкалово, Серове. Все силы задействованы», — приводит слова Шмыкова департамент информационной политики (ДИП) области.

Сотрудники МЧС РФ и Свердловской области работают совместно с представителями министерства общественной безопасности и главами муниципалитетов. Глава областного ГУ МЧС Виктор Теряев приезжал на пожар в Первоуральск, а затем направился в Сосьву. На местах крупнейших пожаров работает вертолет.

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Свердловские власти перебросили к местам пожаров силы регионального и федерального МЧС, а также сотрудников из министерства общественной безопасности. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Алексей Шмыков. «Мы видим, что складывается крайне неблагополучная обстановка. Сейчас ситуация осложненная в поселке Таежный Махневского городского округа, в Сосьве, Первоуральске, Байкалово, Серове. Все силы задействованы», — приводит слова Шмыкова департамент информационной политики (ДИП) области. Сотрудники МЧС РФ и Свердловской области работают совместно с представителями министерства общественной безопасности и главами муниципалитетов. Глава областного ГУ МЧС Виктор Теряев приезжал на пожар в Первоуральск, а затем направился в Сосьву. На местах крупнейших пожаров работает вертолет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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