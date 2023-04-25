Свердловские власти бросили все силы на тушение пожаров

Свердловские власти перебросили к местам пожаров силы регионального и федерального МЧС, а также сотрудников из министерства общественной безопасности. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Алексей Шмыков.
«Мы видим, что складывается крайне неблагополучная обстановка. Сейчас ситуация осложненная в поселке Таежный Махневского городского округа, в Сосьве, Первоуральске, Байкалово, Серове. Все силы задействованы», — приводит слова Шмыкова департамент информационной политики (ДИП) области.
Сотрудники МЧС РФ и Свердловской области работают совместно с представителями министерства общественной безопасности и главами муниципалитетов. Глава областного ГУ МЧС Виктор Теряев приезжал на пожар в Первоуральск, а затем направился в Сосьву. На местах крупнейших пожаров работает вертолет.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.