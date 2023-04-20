В России ожидается снижение цен на ряд автомобилей

Автоэксперт Баскаков допустил снижение цен на подержанные машины премиум-класса

21 апреля 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

Автоэксперт Николай Баскаков спрогнозировал снижение цен на некоторые поддержанные машины в РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Подержанные автомобили премиум-класса могут подешеветь в России. Об этом сообщил директор одного из дилерских центров в стране Николай Баскаков. «Спрос на модели премиального сегмента сейчас несколько ниже, чем был ранее, поэтому вряд ли они вырастут в цене в обозримом будущем. Вероятнее всего, такие машины даже могут немного подешеветь», — цитируют Баскакова «Известия». Дилеры подчеркнули, что сейчас растет спрос на подержанные автомобили с минимальным количеством владельцев и повреждений. Преимуществом станет обслуживание у дилера и пакет дополнительных опций. Наибольшей популярностью пользуются внедорожники и кроссоверы стоимостью 1,5—2,5 млн рублей. Ранее URA.RU подготовило список автомобилей, которые можно купить в России в 2023 году. Учтены марки, которые производятся в России, привезены из Китая и по параллельному импорту.

Подержанные автомобили премиум-класса могут подешеветь в России. Об этом сообщил директор одного из дилерских центров в стране Николай Баскаков. «Спрос на модели премиального сегмента сейчас несколько ниже, чем был ранее, поэтому вряд ли они вырастут в цене в обозримом будущем. Вероятнее всего, такие машины даже могут немного подешеветь», — цитируют Баскакова «Известия». Дилеры подчеркнули, что сейчас растет спрос на подержанные автомобили с минимальным количеством владельцев и повреждений. Преимуществом станет обслуживание у дилера и пакет дополнительных опций. Наибольшей популярностью пользуются внедорожники и кроссоверы стоимостью 1,5—2,5 млн рублей. Ранее URA.RU подготовило список автомобилей, которые можно купить в России в 2023 году. Учтены марки, которые производятся в России, привезены из Китая и по параллельному импорту.