20 апреля 2023

В России ожидается снижение цен на ряд автомобилей

Автоэксперт Баскаков допустил снижение цен на подержанные машины премиум-класса
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, авторынок, автомобили с прбегом
Автоэксперт Николай Баскаков спрогнозировал снижение цен на некоторые поддержанные машины в РФ Фото:

Подержанные автомобили премиум-класса могут подешеветь в России. Об этом сообщил директор одного из дилерских центров в стране Николай Баскаков.

«Спрос на модели премиального сегмента сейчас несколько ниже, чем был ранее, поэтому вряд ли они вырастут в цене в обозримом будущем. Вероятнее всего, такие машины даже могут немного подешеветь», — цитируют Баскакова «Известия».

Дилеры подчеркнули, что сейчас растет спрос на подержанные автомобили с минимальным количеством владельцев и повреждений. Преимуществом станет обслуживание у дилера и пакет дополнительных опций. Наибольшей популярностью пользуются внедорожники и кроссоверы стоимостью 1,5—2,5 млн рублей.

Ранее URA.RU подготовило список автомобилей, которые можно купить в России в 2023 году. Учтены марки, которые производятся в России, привезены из Китая и по параллельному импорту.

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Подержанные автомобили премиум-класса могут подешеветь в России. Об этом сообщил директор одного из дилерских центров в стране Николай Баскаков. «Спрос на модели премиального сегмента сейчас несколько ниже, чем был ранее, поэтому вряд ли они вырастут в цене в обозримом будущем. Вероятнее всего, такие машины даже могут немного подешеветь», — цитируют Баскакова «Известия». Дилеры подчеркнули, что сейчас растет спрос на подержанные автомобили с минимальным количеством владельцев и повреждений. Преимуществом станет обслуживание у дилера и пакет дополнительных опций. Наибольшей популярностью пользуются внедорожники и кроссоверы стоимостью 1,5—2,5 млн рублей. Ранее URA.RU подготовило список автомобилей, которые можно купить в России в 2023 году. Учтены марки, которые производятся в России, привезены из Китая и по параллельному импорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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