В России ожидается снижение цен на ряд автомобилей

Подержанные автомобили премиум-класса могут подешеветь в России. Об этом сообщил директор одного из дилерских центров в стране Николай Баскаков.
«Спрос на модели премиального сегмента сейчас несколько ниже, чем был ранее, поэтому вряд ли они вырастут в цене в обозримом будущем. Вероятнее всего, такие машины даже могут немного подешеветь», — цитируют Баскакова «Известия».
Дилеры подчеркнули, что сейчас растет спрос на подержанные автомобили с минимальным количеством владельцев и повреждений. Преимуществом станет обслуживание у дилера и пакет дополнительных опций. Наибольшей популярностью пользуются внедорожники и кроссоверы стоимостью 1,5—2,5 млн рублей.
Ранее URA.RU подготовило список автомобилей, которые можно купить в России в 2023 году. Учтены марки, которые производятся в России, привезены из Китая и по параллельному импорту.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!