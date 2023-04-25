Мошенники записали жителя Сахалина добровольцем на фронт через «Госуслуги»

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Мошенники записали жителя Сахалина добровольцем на СВО Фото:

Мошенники после получения данных для доступа к личному кабинету на «Госуслугах» записали 50-летнего инвалида из Южно-Сахалинска добровольцем на спецоперацию. Об этом рассказали в УМВД России по Сахалинской области.

«Сахалинец после общения с мошенниками по телефону обнаружил, что он записан на портале „Госуслуги“ добровольцем на СВО», — передает заявление пресс-службы УМВД MK.RU. Там добавили, что житель Южно-Сахалинца в общении с мошенниками узнал, что его персональные данные якобы оказались взломаны, а затем продиктовал злоумышленникам цифры из пришедшего на его номер СМС-сообщения. Телефонные мошенники также предпринимали попытки узнать, где сахалинец хранит свои денежные сбережения, заключили в УМВД России по Сахалинской области.

URA.RU направило запрос в Минцифры для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее стало известно, что создание отдельного почтового ящика для регистрации на портале «Госуслуги» позволит обезопасить личные данные. Хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что злоумышленники могут получить доступ к персональным данным через файлы cookie.

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Мошенники после получения данных для доступа к личному кабинету на «Госуслугах» записали 50-летнего инвалида из Южно-Сахалинска добровольцем на спецоперацию. Об этом рассказали в УМВД России по Сахалинской области. «Сахалинец после общения с мошенниками по телефону обнаружил, что он записан на портале „Госуслуги“ добровольцем на СВО», — передает заявление пресс-службы УМВД MK.RU. Там добавили, что житель Южно-Сахалинца в общении с мошенниками узнал, что его персональные данные якобы оказались взломаны, а затем продиктовал злоумышленникам цифры из пришедшего на его номер СМС-сообщения. Телефонные мошенники также предпринимали попытки узнать, где сахалинец хранит свои денежные сбережения, заключили в УМВД России по Сахалинской области. URA.RU направило запрос в Минцифры для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее стало известно, что создание отдельного почтового ящика для регистрации на портале «Госуслуги» позволит обезопасить личные данные. Хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что злоумышленники могут получить доступ к персональным данным через файлы cookie.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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