Борец с мошенничеством дал важный совет пользователям «Госуслуг»

Эксперт «Мегафона» Хренов: для регистрации на «Госуслугах» необходим отдельный почтовый ящик

22 апреля 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Личные данные останутся в безопасности при наличии отдельного почтового ящика, заявил Сергей Хренов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Создание дополнительного почтового ящика позволит пользователям «Госуслуг» и других государственных сайтов обезопасить личные данные. Об этом рассказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафон» Сергей Хренов. «Для регистрации на „Госуслугах“ и других государственных сайтах необходимо использовать отдельный почтовый ящик, но для других целей рекомендуется создавать дополнительный почтовый адрес», — передает слова Хренова РИА Новости. Он добавил, что второй электронный адрес будет лучше использовать исключительно для регистрации на различных интернет-магазинах, общения с друзьями и прочих вещей. Также второй почтовый адрес поможет восстановить доступ к другим в случае утери пароля или взлома, заключил Хренов. Ранее хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что злоумышленники могут получить доступ к персональным данным через файлы cookie. Эксперты по кибербезопасности посоветовали пользователям для предотвращения потери своих персональных данных внимательно относиться к названиям сайтов, так как мошенники имеют возможность подделывать адреса известных сайтов, передают «Дни.ру».

Создание дополнительного почтового ящика позволит пользователям «Госуслуг» и других государственных сайтов обезопасить личные данные. Об этом рассказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафон» Сергей Хренов. «Для регистрации на „Госуслугах“ и других государственных сайтах необходимо использовать отдельный почтовый ящик, но для других целей рекомендуется создавать дополнительный почтовый адрес», — передает слова Хренова РИА Новости. Он добавил, что второй электронный адрес будет лучше использовать исключительно для регистрации на различных интернет-магазинах, общения с друзьями и прочих вещей. Также второй почтовый адрес поможет восстановить доступ к другим в случае утери пароля или взлома, заключил Хренов. Ранее хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что злоумышленники могут получить доступ к персональным данным через файлы cookie. Эксперты по кибербезопасности посоветовали пользователям для предотвращения потери своих персональных данных внимательно относиться к названиям сайтов, так как мошенники имеют возможность подделывать адреса известных сайтов, передают «Дни.ру».