Челябинский губернатор предложил ряд мер для повышения занятости в регионах

По мнению Алексея Текслера, у регионов есть все необходимые инструменты для повышения занятости населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на прошедшей 25 апреля стратегической сессии под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина предложил ряд мер по повышению трудовой занятости населения в регионах РФ. По мнению Текслера социальные контракты смогут повысить долю трудоустроенного населения.

«Инструмент для этого [создания условий для официальной занятости] уже создан — социальный контракт. Его нужно максимально ориентировать на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства. Увеличивать долю таких контрактов», — отметил глава региона.

В ходе сессии, посвященной теме повышения благосостояния граждан Текслер также высказался о студентах, пришедших на производства. По мнению Текслера, таким кадрам необходимо давать простор для развития.

«Для выпускников колледжей, которые вышли на работу на промпредприятия и хотят учиться дальше, запустить специальные образовательные программы высшего образования без отрыва или с минимальным отрывом от производства. Рассмотреть возможность запуска с федерального уровня механизмов поддержки наставничества, чтобы повысить закрепляемость рабочих кадров на предприятиях», — подытожил Текслер.

В Челябинской области целый ряд предприятий подключились к программе трудоустройства студентов. Так компания «Макфа» предоставляет студентам места для практики. После окончания вузов они смогут работать на производстве. А молодые люди, поступающие в Южно-Уральский госуниверситет, еще на стадии абитуриента получают гарантию трудоустройства на «ЧТЗ-Уралтрак» после окончания учебы.