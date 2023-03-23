Челябинский вуз обещает абитуриентам трудоустройство на крупном заводе

Выпускникам ЮУрГУ гарантировали работу на машиностроительном заводе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Абитуриентам Южно-Уральского госуниверситета Челябинска (ЮУрГУ) гарантировали трудоустройство после выпуска на заводе «ЧТЗ-Уралтрак». Как сообщили в пресс-службе предприятия, включиться в работу в ходе практики студенты смогут со второго курса.

«Студентам ЮУрГУ гарантированы рабочие места на ЧТЗ. Студенты смогут со второго курса включиться в систему практико-ориентированного обучения с возможностью трудоустройства на ООО „ЧТЗ-УРАЛТРАК“», — отметили на заводе.

Получить профильное образование можно на кафедрах «Двигатели внутреннего сгорания и электронные системы автомобилей» и «Колесные и гусеничные машины» Политехнического института ЮУрГУ. Вуз обучит по направлениям энергетического машиностроения, наземных транспортно-технологических средств, транспортных средств спецназначения, к которым относятся военные гусеничные и колесные машины.

На предприятии сообщили, что производственники также ждут к себе технологов, электриков, сварщиков, металлургов и других специалистов. Исполняющий обязанности заместителя гендиректора по персоналу Николай Яковлев отметил, что портфель заказов моторного производства сформирован на много периодов вперед. Педед «ЧТЗ-Уралтрак» стоит задача не только закрыть текущие вакансии, но и подготовить смену старшему поколению. Ранее на заводе отметили, что студенты могут трудоустроиться и получать до 70 тысяч рублей в процессе обучения.