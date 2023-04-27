Фронтмена авторитетной бизнес-группы снимают с праймериз ЕР в Екатеринбурге

28 апреля 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Эдуард Мансуров был депутатом думы от КПРФ в 2015—2018 годах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-депутата гордумы Екатеринбурга Эдуарда Мансурова, который является публичным представителем авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», снимают с праймериз «Единой России». Оргкомитет голосования рассмотрит видеоролик, который появился в YouTube 24 апреля и который накануне распространили по telegram-каналам. На видео Мансуров — он тогда был в КПРФ — критикует власть и президента РФ Владимира Путина. «Региональному отделению известно о существовании данного видео, дискредитирующего партию „Единая Россия“. <…> Основанием для отказа в регистрации или отмены регистрации [на праймериз] является выявление действий со стороны кандидата предварительного голосования, дискредитирующих партию. На ближайшем заседании члены оргкомитета изучат вопрос и примут соответствующее решение», — заявили в пресс-службе свердловской «Единой России». Сообщение опубликовано в партийном telegram-канале. По данным агентства, в операции против Мансурова участвуют как минимум мэрия и руководство местной партячейки. Мансуров выдвинулся на праймериз в округе №17. Там же идет волонтер из РМК Владислав Овчинников, согласованный губернатором Евгением Куйвашевым. «Я уверен, что видео, сфабрикованное из каких-то обрывков более чем десятилетней давности, не перевесит в глазах оргкомитета ту работу по благоустройству, те социальные проекты, которые я и наша команда ведут последние годы на Уралмаше. Наши избиратели прекрасно нас знают и готовы поддержать в любом случае, потому что Уралмаш достоин быть услышанным», — заявил URA.RU сам Мансуров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутата гордумы Екатеринбурга Эдуарда Мансурова, который является публичным представителем авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», снимают с праймериз «Единой России». Оргкомитет голосования рассмотрит видеоролик, который появился в YouTube 24 апреля и который накануне распространили по telegram-каналам. На видео Мансуров — он тогда был в КПРФ — критикует власть и президента РФ Владимира Путина. «Региональному отделению известно о существовании данного видео, дискредитирующего партию „Единая Россия“. <…> Основанием для отказа в регистрации или отмены регистрации [на праймериз] является выявление действий со стороны кандидата предварительного голосования, дискредитирующих партию. На ближайшем заседании члены оргкомитета изучат вопрос и примут соответствующее решение», — заявили в пресс-службе свердловской «Единой России». Сообщение опубликовано в партийном telegram-канале. По данным агентства, в операции против Мансурова участвуют как минимум мэрия и руководство местной партячейки. Мансуров выдвинулся на праймериз в округе №17. Там же идет волонтер из РМК Владислав Овчинников, согласованный губернатором Евгением Куйвашевым. «Я уверен, что видео, сфабрикованное из каких-то обрывков более чем десятилетней давности, не перевесит в глазах оргкомитета ту работу по благоустройству, те социальные проекты, которые я и наша команда ведут последние годы на Уралмаше. Наши избиратели прекрасно нас знают и готовы поддержать в любом случае, потому что Уралмаш достоин быть услышанным», — заявил URA.RU сам Мансуров.