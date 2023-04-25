Лавров не нашел тем для разговора с западными дипломатами в ООН

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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров не планировал контактов с западными коллегами в ООН Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не планировал общаться с западными дипломатами в ООН, поскольку с ними не о чем говорить. Такие итоги поездки главы МИД РФ в США подвел его заместитель Сергей Рябков.

«Нет, и не предполагалось [контактов с западными дипломатами]. Не о чем говорить. Вы знаете, что сейчас обсуждать?» — сказал Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Лавров председательствовал на открытых дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Во время дебатов министр заявил, что США и ЕС спекулируют вокруг украинского вопроса. Во время поездки российский министр побеседовал с коллегами из ОАЭ и Палестины.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не планировал общаться с западными дипломатами в ООН, поскольку с ними не о чем говорить. Такие итоги поездки главы МИД РФ в США подвел его заместитель Сергей Рябков. «Нет, и не предполагалось [контактов с западными дипломатами]. Не о чем говорить. Вы знаете, что сейчас обсуждать?» — сказал Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Лавров председательствовал на открытых дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Во время дебатов министр заявил, что США и ЕС спекулируют вокруг украинского вопроса. Во время поездки российский министр побеседовал с коллегами из ОАЭ и Палестины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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