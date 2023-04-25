Куйвашев экстренно собирает комиссию из-за ЧС в свердловском поселке

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперативно провести заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности в Сосьве, сообщили в департаменте информационной политики региона. Куйвашев отправил в Сосьву своего заместителя Азата Салихова и министра общественной безопасности Александра Кудрявцева.
«Евгений Куйвашев дал поручение провести оперативное заседание областной комиссии по ситуации в Сосьве. Туда по поручению губернатора отправлены Азат Салихов и Александр Кудрявцев, они будут осуществлять координацию работы на месте ЧС, оказывать необходимую помощь в ликвидации пожара», — говорится в сообщении.
Также Куйвашев поставил задачу мобилизовать все службы, которые находятся в ведении Минздрава Свердловской области на случай необходимости. Кроме того, по поручению губернатора в ближайшее время будет решаться вопрос о материальной поддержке всех погорельцев.
Ранее URA.RU писало о пожаре в Сосьве. По последним данным МЧС, огонь уничтожил около 50 домов в этом поселке. Также там введен режим ЧС.
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