Куйвашев экстренно собирает комиссию из-за ЧС в свердловском поселке

25 апреля 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев отправил в Сосьву своего зама и министра общественной безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперативно провести заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности в Сосьве, сообщили в департаменте информационной политики региона. Куйвашев отправил в Сосьву своего заместителя Азата Салихова и министра общественной безопасности Александра Кудрявцева. «Евгений Куйвашев дал поручение провести оперативное заседание областной комиссии по ситуации в Сосьве. Туда по поручению губернатора отправлены Азат Салихов и Александр Кудрявцев, они будут осуществлять координацию работы на месте ЧС, оказывать необходимую помощь в ликвидации пожара», — говорится в сообщении. Также Куйвашев поставил задачу мобилизовать все службы, которые находятся в ведении Минздрава Свердловской области на случай необходимости. Кроме того, по поручению губернатора в ближайшее время будет решаться вопрос о материальной поддержке всех погорельцев. Ранее URA.RU писало о пожаре в Сосьве. По последним данным МЧС, огонь уничтожил около 50 домов в этом поселке. Также там введен режим ЧС.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперативно провести заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности в Сосьве, сообщили в департаменте информационной политики региона. Куйвашев отправил в Сосьву своего заместителя Азата Салихова и министра общественной безопасности Александра Кудрявцева. «Евгений Куйвашев дал поручение провести оперативное заседание областной комиссии по ситуации в Сосьве. Туда по поручению губернатора отправлены Азат Салихов и Александр Кудрявцев, они будут осуществлять координацию работы на месте ЧС, оказывать необходимую помощь в ликвидации пожара», — говорится в сообщении. Также Куйвашев поставил задачу мобилизовать все службы, которые находятся в ведении Минздрава Свердловской области на случай необходимости. Кроме того, по поручению губернатора в ближайшее время будет решаться вопрос о материальной поддержке всех погорельцев. Ранее URA.RU писало о пожаре в Сосьве. По последним данным МЧС, огонь уничтожил около 50 домов в этом поселке. Также там введен режим ЧС.