В Сосьве огонь уничтожил 50 домов, в поселке ввели режим ЧС

В поселке Сосьва Свердловской области введен режим «Чрезвычайной ситуации». Огонь уже уничтожил около 50 строений различного назначения, сообщили в региональном МЧС.
«Решением муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории Сосьвы введен режим „Чрезвычайной ситуации“. По оперативной информации огонь уничтожил порядка 50 домов», — пишет пресс-служба свердловского МЧС в telegram-канале. Пункт временного размещения населения приведен в готовность.
Борьбу с пожаром ведет группировка РСЧС в составе 60 человек и 14 единиц спецтехники. Авиация МЧС РФ в ходе тушения пожара осуществила сброс 36-ти тонн воды. В региональном МЧС отмечают, что информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что Свердловские власти бросили все силы на тушение пожаров. 25 апреля в регионе осложненная ситуация в поселке Таежный Махневского городского округа, в Сосьве, Первоуральске, Байкалово и Серове.
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