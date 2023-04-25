В Сосьве огонь уничтожил 50 домов, в поселке ввели режим ЧС

25 апреля 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Количество сгоревших домов в Сосьве увеличилось до 50 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Сосьва Свердловской области введен режим «Чрезвычайной ситуации». Огонь уже уничтожил около 50 строений различного назначения, сообщили в региональном МЧС. «Решением муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории Сосьвы введен режим „Чрезвычайной ситуации“. По оперативной информации огонь уничтожил порядка 50 домов», — пишет пресс-служба свердловского МЧС в telegram-канале. Пункт временного размещения населения приведен в готовность. Борьбу с пожаром ведет группировка РСЧС в составе 60 человек и 14 единиц спецтехники. Авиация МЧС РФ в ходе тушения пожара осуществила сброс 36-ти тонн воды. В региональном МЧС отмечают, что информации о пострадавших не поступало. Ранее сообщалось, что Свердловские власти бросили все силы на тушение пожаров. 25 апреля в регионе осложненная ситуация в поселке Таежный Махневского городского округа, в Сосьве, Первоуральске, Байкалово и Серове.

В поселке Сосьва Свердловской области введен режим «Чрезвычайной ситуации». Огонь уже уничтожил около 50 строений различного назначения, сообщили в региональном МЧС. «Решением муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории Сосьвы введен режим „Чрезвычайной ситуации“. По оперативной информации огонь уничтожил порядка 50 домов», — пишет пресс-служба свердловского МЧС в telegram-канале. Пункт временного размещения населения приведен в готовность. Борьбу с пожаром ведет группировка РСЧС в составе 60 человек и 14 единиц спецтехники. Авиация МЧС РФ в ходе тушения пожара осуществила сброс 36-ти тонн воды. В региональном МЧС отмечают, что информации о пострадавших не поступало. Ранее сообщалось, что Свердловские власти бросили все силы на тушение пожаров. 25 апреля в регионе осложненная ситуация в поселке Таежный Махневского городского округа, в Сосьве, Первоуральске, Байкалово и Серове.