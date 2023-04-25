В Сосьве огонь уничтожил 50 домов, в поселке ввели режим ЧС

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Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, пожар в саду, горит дача
Количество сгоревших домов в Сосьве увеличилось до 50 (архивное фото) Фото:

В поселке Сосьва Свердловской области введен режим «Чрезвычайной ситуации». Огонь уже уничтожил около 50 строений различного назначения, сообщили в региональном МЧС.

«Решением муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории Сосьвы введен режим „Чрезвычайной ситуации“. По оперативной информации огонь уничтожил порядка 50 домов», — пишет пресс-служба свердловского МЧС в telegram-канале. Пункт временного размещения населения приведен в готовность.

Борьбу с пожаром ведет группировка РСЧС в составе 60 человек и 14 единиц спецтехники. Авиация МЧС РФ в ходе тушения пожара осуществила сброс 36-ти тонн воды. В региональном МЧС отмечают, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что Свердловские власти бросили все силы на тушение пожаров. 25 апреля в регионе осложненная ситуация в поселке Таежный Махневского городского округа, в Сосьве, Первоуральске, Байкалово и Серове.

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В поселке Сосьва Свердловской области введен режим «Чрезвычайной ситуации». Огонь уже уничтожил около 50 строений различного назначения, сообщили в региональном МЧС. «Решением муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории Сосьвы введен режим „Чрезвычайной ситуации“. По оперативной информации огонь уничтожил порядка 50 домов», — пишет пресс-служба свердловского МЧС в telegram-канале. Пункт временного размещения населения приведен в готовность. Борьбу с пожаром ведет группировка РСЧС в составе 60 человек и 14 единиц спецтехники. Авиация МЧС РФ в ходе тушения пожара осуществила сброс 36-ти тонн воды. В региональном МЧС отмечают, что информации о пострадавших не поступало. Ранее сообщалось, что Свердловские власти бросили все силы на тушение пожаров. 25 апреля в регионе осложненная ситуация в поселке Таежный Махневского городского округа, в Сосьве, Первоуральске, Байкалово и Серове.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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