В Нижневартовске силовики задержали дебошира, устроившего потасовку в автобусе

25 апреля 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали полицейские Фото: Московец Илья © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) полицейские задержали мужчину, который устроил потасовку в автобусе. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «На улице Жукова в районе перекрестка с Ленина сотрудники полиции остановили городской автобус и вывели из него мужчину. Возможно он просто был пьян и доставал людей в автобусе», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU подтвердили факт задержания. В полицию поступило сообщение о буйном пассажире. На место выезжали полицейские и росгвардейцы. «Задержанного доставили в отдел», — уточнили в ведомстве.

В Нижневартовске (ХМАО) полицейские задержали мужчину, который устроил потасовку в автобусе. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «На улице Жукова в районе перекрестка с Ленина сотрудники полиции остановили городской автобус и вывели из него мужчину. Возможно он просто был пьян и доставал людей в автобусе», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU подтвердили факт задержания. В полицию поступило сообщение о буйном пассажире. На место выезжали полицейские и росгвардейцы. «Задержанного доставили в отдел», — уточнили в ведомстве.