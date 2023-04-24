24 апреля 2023

В Нижневартовске силовики задержали дебошира, устроившего потасовку в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Мужчину задержали полицейские Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полицейские задержали мужчину, который устроил потасовку в автобусе. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«На улице Жукова в районе перекрестка с Ленина сотрудники полиции остановили городской автобус и вывели из него мужчину. Возможно он просто был пьян и доставал людей в автобусе», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU подтвердили факт задержания. В полицию поступило сообщение о буйном пассажире. На место выезжали полицейские и росгвардейцы. «Задержанного доставили в отдел», — уточнили в ведомстве.

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В Нижневартовске (ХМАО) полицейские задержали мужчину, который устроил потасовку в автобусе. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «На улице Жукова в районе перекрестка с Ленина сотрудники полиции остановили городской автобус и вывели из него мужчину. Возможно он просто был пьян и доставал людей в автобусе», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU подтвердили факт задержания. В полицию поступило сообщение о буйном пассажире. На место выезжали полицейские и росгвардейцы. «Задержанного доставили в отдел», — уточнили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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