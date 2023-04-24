В Нижневартовске силовики задержали дебошира, устроившего потасовку в автобусе

Мужчину задержали полицейские
В Нижневартовске (ХМАО) полицейские задержали мужчину, который устроил потасовку в автобусе. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
«На улице Жукова в районе перекрестка с Ленина сотрудники полиции остановили городской автобус и вывели из него мужчину. Возможно он просто был пьян и доставал людей в автобусе», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU подтвердили факт задержания. В полицию поступило сообщение о буйном пассажире. На место выезжали полицейские и росгвардейцы. «Задержанного доставили в отдел», — уточнили в ведомстве.
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