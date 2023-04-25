25 апреля 2023

Экс-разведчик США: американцы боятся РФ, поэтому выступают за ядерное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, депутат, политик, чиновник, деловой стиль, бизнесмен, клерк, пиджак, парламентарии, дресс код, дипломат, офисный работник, деловой стиль одежды
Экс-офицер разведки США заявил, что американцы выступают за ядерное оружие, потому как боятся РФ Фото:

Американцы выступают за ядерное оружие, потому как боятся РФ. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Большинство американцев боятся России и поэтому считают, что ядерное сдерживание является необходимостью. И они боятся Россию, хотя основываются не на знаниях, а на невежестве. Они ничего не знают о России» — сказал Риттер в интервью youtube-каналу «Issues that Matter with Cynthia Pooler».

Экс-разведчик добавил, что ядерное оружие никогда не может быть решением проблемы. Он отметил, что миллионы человек не хотят терять то, что имеют. Поэтому готовы потратить миллиарды долларов (на ядерное оружие — прим. URA.RU). «Насколько же это эгоистично с нашей стороны», — заключил бывший морпех.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американцы выступают за ядерное оружие, потому как боятся РФ. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Большинство американцев боятся России и поэтому считают, что ядерное сдерживание является необходимостью. И они боятся Россию, хотя основываются не на знаниях, а на невежестве. Они ничего не знают о России» — сказал Риттер в интервью youtube-каналу «Issues that Matter with Cynthia Pooler». Экс-разведчик добавил, что ядерное оружие никогда не может быть решением проблемы. Он отметил, что миллионы человек не хотят терять то, что имеют. Поэтому готовы потратить миллиарды долларов (на ядерное оружие — прим. URA.RU). «Насколько же это эгоистично с нашей стороны», — заключил бывший морпех.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...