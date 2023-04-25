Экс-разведчик США: американцы боятся РФ, поэтому выступают за ядерное оружие

25 апреля 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Экс-офицер разведки США заявил, что американцы выступают за ядерное оружие, потому как боятся РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Американцы выступают за ядерное оружие, потому как боятся РФ. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Большинство американцев боятся России и поэтому считают, что ядерное сдерживание является необходимостью. И они боятся Россию, хотя основываются не на знаниях, а на невежестве. Они ничего не знают о России» — сказал Риттер в интервью youtube-каналу «Issues that Matter with Cynthia Pooler». Экс-разведчик добавил, что ядерное оружие никогда не может быть решением проблемы. Он отметил, что миллионы человек не хотят терять то, что имеют. Поэтому готовы потратить миллиарды долларов (на ядерное оружие — прим. URA.RU). «Насколько же это эгоистично с нашей стороны», — заключил бывший морпех.

Американцы выступают за ядерное оружие, потому как боятся РФ. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Большинство американцев боятся России и поэтому считают, что ядерное сдерживание является необходимостью. И они боятся Россию, хотя основываются не на знаниях, а на невежестве. Они ничего не знают о России» — сказал Риттер в интервью youtube-каналу «Issues that Matter with Cynthia Pooler». Экс-разведчик добавил, что ядерное оружие никогда не может быть решением проблемы. Он отметил, что миллионы человек не хотят терять то, что имеют. Поэтому готовы потратить миллиарды долларов (на ядерное оружие — прим. URA.RU). «Насколько же это эгоистично с нашей стороны», — заключил бывший морпех.