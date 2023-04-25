Экс-разведчик США: американцы боятся РФ, поэтому выступают за ядерное оружие

Американцы выступают за ядерное оружие, потому как боятся РФ. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
«Большинство американцев боятся России и поэтому считают, что ядерное сдерживание является необходимостью. И они боятся Россию, хотя основываются не на знаниях, а на невежестве. Они ничего не знают о России» — сказал Риттер в интервью
Экс-разведчик добавил, что ядерное оружие никогда не может быть решением проблемы. Он отметил, что миллионы человек не хотят терять то, что имеют. Поэтому готовы потратить миллиарды долларов (на ядерное оружие — прим. URA.RU). «Насколько же это эгоистично с нашей стороны», — заключил бывший морпех.
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