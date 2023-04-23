В США обвинили Байдена в приближении ядерной войны

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Мир близок к концу света из-за недальновидности Джо Байдена, считают американские журналисты Фото:

Мир близок к ядерному Армагеддону впервые со времен Карибского кризиса и это допустил президент США Джо Байден. Так считают американские журналисты Рик Розен и Чарльз Монстер.

«Байден понимает, насколько мы близки к ядерному Армагеддону [со времен Карибского кризиса 1962 года], но в отличие от [экс-президента США Джона Кеннеди], текущий глава государства позволил кризису прогрессировать до такой степени, что на данном этапе его невозможно урегулировать», — отмечают журналисты из газеты Lubbock Avalanche-Journa. Авторы материала делают вывод, что если недальновидная политика Байдена не изменится, мир может оказаться на пороге «конца света».

Ранее в США предсказали создание ядерного оружия по всей Европе. Американские журналисты уверены, что страны Европы придут к разработке решений в области ядерного вооружения. В свою очередь бывши1й президент США Дональд Трамп призвал всех избавиться от ядерного оружия.

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Мир близок к ядерному Армагеддону впервые со времен Карибского кризиса и это допустил президент США Джо Байден. Так считают американские журналисты Рик Розен и Чарльз Монстер. «Байден понимает, насколько мы близки к ядерному Армагеддону [со времен Карибского кризиса 1962 года], но в отличие от [экс-президента США Джона Кеннеди], текущий глава государства позволил кризису прогрессировать до такой степени, что на данном этапе его невозможно урегулировать», — отмечают журналисты из газеты Lubbock Avalanche-Journa. Авторы материала делают вывод, что если недальновидная политика Байдена не изменится, мир может оказаться на пороге «конца света». Ранее в США предсказали создание ядерного оружия по всей Европе. Американские журналисты уверены, что страны Европы придут к разработке решений в области ядерного вооружения. В свою очередь бывши1й президент США Дональд Трамп призвал всех избавиться от ядерного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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