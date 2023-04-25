В ХМАО назвали самые дорогие и дешевые города для путешествий в мае

Авиасейлс: в мае жители Сургута планируют посетить Сочи, Уфу и Санкт-Петербург

26 апреля 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

В мае дороже всего обойдется перелет в Сочи Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самым дорогим из популярных российских авианаправлений в мае из Сургута стал Сочи. Средний чек за билеты в обе стороны составил в среднем 26,7 тысячи рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов «Авиасейлс», в топ также вошли Уфа и Санкт-Петербург. Дешевле обойдутся перелеты в Москву и Новосибирск. «Средний чек перелета в Сочи и обратно в мае составляет 26700 рублей. Самым дорогим зарубежным популярным направлением стал рейс до Таиланда. Средний чек за билеты в обе стороны составляет 114500 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. У сургутян также востребованы путешествия в Уфу (за билеты туда-обратно придется отдать примерно 15400 рублей), Санкт-Петербург (15000 рублей), Москва и Новосибирск (по 11200 рублей). В топ популярных зарубежных стран также вошли Турция, поездка в эту страну в среднем обойдется в 39200 рублей, и Армения. Направление считается частично туристическим, за перелет туда придется заплатить 29900 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что самым популярным направлением у жителей ХМАО в июле стал город Сочи. В курортный город оформлено 31,6% всех авиабронирований.

Самым дорогим из популярных российских авианаправлений в мае из Сургута стал Сочи. Средний чек за билеты в обе стороны составил в среднем 26,7 тысячи рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов «Авиасейлс», в топ также вошли Уфа и Санкт-Петербург. Дешевле обойдутся перелеты в Москву и Новосибирск. «Средний чек перелета в Сочи и обратно в мае составляет 26700 рублей. Самым дорогим зарубежным популярным направлением стал рейс до Таиланда. Средний чек за билеты в обе стороны составляет 114500 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. У сургутян также востребованы путешествия в Уфу (за билеты туда-обратно придется отдать примерно 15400 рублей), Санкт-Петербург (15000 рублей), Москва и Новосибирск (по 11200 рублей). В топ популярных зарубежных стран также вошли Турция, поездка в эту страну в среднем обойдется в 39200 рублей, и Армения. Направление считается частично туристическим, за перелет туда придется заплатить 29900 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что самым популярным направлением у жителей ХМАО в июле стал город Сочи. В курортный город оформлено 31,6% всех авиабронирований.