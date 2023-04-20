Аналитики назвали популярное направление отдыха жителей ХМАО в июле

OneTwoTrip: треть жителей ХМАО в июле планируют отдых в Сочи

21 апреля 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

Сочи стал самым популярным направлением у югорчан в июле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самым популярным направлением у жителей ХМАО в июле стал город Сочи. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что в курортный город оформлено 31,6% всех авиабронирований. «По данным авиабронирований на июль 2023 года, самым популярным направлением у жителей ХМАО стал Сочи. На него приходится 31,6% заказов на середину лета, а стоимость перелета в одну сторону начинается с 12 000 рублей на человека», — сообщили аналитики OneTwoTrip. На втором месте по популярности у югорчан оказалась Москва. В столицу России планирует отправиться 26,3% путешественников (билет — от 6 000 рублей), а замыкает тройку лидеров Уфа, доля которой составляет 12,1% (от 6 000 рублей). В пятерку также вошли Махачкала (10,9%, от 13 000 рублей) и Екатеринбург (10,5%, от 3 000 рублей). Ранее URA.RU сообщало, что треть жителей Ханты-Мансийска в период с 28 апреля по 14 мая планируют посетить столицу Урала — Екатеринбург. По данным сервиса OneTwoTrip стоимость перелета в одну сторону начинается от 3000 рублей.

Самым популярным направлением у жителей ХМАО в июле стал город Сочи. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что в курортный город оформлено 31,6% всех авиабронирований. «По данным авиабронирований на июль 2023 года, самым популярным направлением у жителей ХМАО стал Сочи. На него приходится 31,6% заказов на середину лета, а стоимость перелета в одну сторону начинается с 12 000 рублей на человека», — сообщили аналитики OneTwoTrip. На втором месте по популярности у югорчан оказалась Москва. В столицу России планирует отправиться 26,3% путешественников (билет — от 6 000 рублей), а замыкает тройку лидеров Уфа, доля которой составляет 12,1% (от 6 000 рублей). В пятерку также вошли Махачкала (10,9%, от 13 000 рублей) и Екатеринбург (10,5%, от 3 000 рублей). Ранее URA.RU сообщало, что треть жителей Ханты-Мансийска в период с 28 апреля по 14 мая планируют посетить столицу Урала — Екатеринбург. По данным сервиса OneTwoTrip стоимость перелета в одну сторону начинается от 3000 рублей.