Четыре человека пострадали при аварии в Челябинске

Пострадавших передали бригаде скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четыре человека пострадали в ночь на 26 апреля при аварии в Челябинске на пересечении улицы Российской и проспекта Ленина, причем двое пострадавших оказались заблокированы в салонах автомобилей. Об этом сообщила городская поисково-спасательная служба

«На пересечении улицы Российской и проспекта Ленина столкнулись „Lada Granta“ и „ВАЗ 2113“. В результате аварии пострадали четыре человека. Двое — оказались зажаты в салонах автомобилей», — сообщили городские спасатели.

Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали 34-летнюю женщину из салона «Lada Granta» и 20-летнюю пассажирку «ВАЗ 2113». Пострадавшим в ДТП оказали первую помощь и передали бригаде скорой помощи. С травмами различной тяжести их госпитализировали.

В минувшую субботу, 22 апреля, шесть пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП. Тогда маршрутка перевернулась в Челябинске на Комсомольском проспекте.