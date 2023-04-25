25 апреля 2023

Четыре человека пострадали при аварии в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
Пострадавших передали бригаде скорой помощи Фото:

Четыре человека пострадали в ночь на 26 апреля при аварии в Челябинске на пересечении улицы Российской и проспекта Ленина, причем двое пострадавших оказались заблокированы в салонах автомобилей. Об этом сообщила городская поисково-спасательная служба

«На пересечении улицы Российской и проспекта Ленина столкнулись „Lada Granta“ и „ВАЗ 2113“. В результате аварии пострадали четыре человека. Двое — оказались зажаты в салонах автомобилей», — сообщили городские спасатели.

Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали 34-летнюю женщину из салона «Lada Granta» и 20-летнюю пассажирку «ВАЗ 2113». Пострадавшим в ДТП оказали первую помощь и передали бригаде скорой помощи. С травмами различной тяжести их госпитализировали.

В минувшую субботу, 22 апреля, шесть пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП. Тогда маршрутка перевернулась в Челябинске на Комсомольском проспекте.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четыре человека пострадали в ночь на 26 апреля при аварии в Челябинске на пересечении улицы Российской и проспекта Ленина, причем двое пострадавших оказались заблокированы в салонах автомобилей. Об этом сообщила городская поисково-спасательная служба «На пересечении улицы Российской и проспекта Ленина столкнулись „Lada Granta“ и „ВАЗ 2113“. В результате аварии пострадали четыре человека. Двое — оказались зажаты в салонах автомобилей», — сообщили городские спасатели. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали 34-летнюю женщину из салона «Lada Granta» и 20-летнюю пассажирку «ВАЗ 2113». Пострадавшим в ДТП оказали первую помощь и передали бригаде скорой помощи. С травмами различной тяжести их госпитализировали. В минувшую субботу, 22 апреля, шесть пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП. Тогда маршрутка перевернулась в Челябинске на Комсомольском проспекте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...