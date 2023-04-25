В Шадринске (Курганская область) разрушается стела, которую недавно отремонтировали в ходе благоустройства городской среды. Об этом рассказал житель города на портале «Обратись».
«Ветром оторвало часть стелы, установленной в честь революционера Якова Свердлова. Прошу отремонтировать, пока она не упала», — написал в обращении шадринец, проживающий на улице Свердлова.
Стела находится на живописной аллее среди пирамидальных тополей. По словам жителей города, территорию облагородили в рамках программы благоустройства. Однако качество ремонта стелы оставляет желать лучшего.
Представители администрации Шадринска сообщили в ответе на сайте «Обратись», что передали информацию подрядчику, который делал стелу. Он обязан исправить недоделки в ближайшее время.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска внепланово направила средства на ремонт мемориала в сквере Воинской славы. Нижний слой плитки там отлетел и осыпались ступени.
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