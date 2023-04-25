В Шадринске разрушается стела, установленная в честь Якова Свердлова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) разрушается стела, которую недавно отремонтировали в ходе благоустройства городской среды. Об этом рассказал житель города на портале «Обратись».

«Ветром оторвало часть стелы, установленной в честь революционера Якова Свердлова. Прошу отремонтировать, пока она не упала», — написал в обращении шадринец, проживающий на улице Свердлова.

Стела находится на живописной аллее среди пирамидальных тополей. По словам жителей города, территорию облагородили в рамках программы благоустройства. Однако качество ремонта стелы оставляет желать лучшего.

В Шадринске разрушается стела Фото с портала «Обратись»

Представители администрации Шадринска сообщили в ответе на сайте «Обратись», что передали информацию подрядчику, который делал стелу. Он обязан исправить недоделки в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска внепланово направила средства на ремонт мемориала в сквере Воинской славы. Нижний слой плитки там отлетел и осыпались ступени.