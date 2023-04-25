25 апреля 2023

В Курганском городе разрушается стела, которую недавно отремонтировали. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Шадринск. Курган, шадринск, администрация, город шадринск, мэрия шадринска
В Шадринске разрушается стела, установленная в честь Якова Свердлова Фото:

В Шадринске (Курганская область) разрушается стела, которую недавно отремонтировали в ходе благоустройства городской среды. Об этом рассказал житель города на портале «Обратись».

«Ветром оторвало часть стелы, установленной в честь революционера Якова Свердлова. Прошу отремонтировать, пока она не упала», — написал в обращении шадринец, проживающий на улице Свердлова.

Стела находится на живописной аллее среди пирамидальных тополей. По словам жителей города, территорию облагородили в рамках программы благоустройства. Однако качество ремонта стелы оставляет желать лучшего.

В Шадринске разрушается стела
В Шадринске разрушается стела

Представители администрации Шадринска сообщили в ответе на сайте «Обратись», что передали информацию подрядчику, который делал стелу. Он обязан исправить недоделки в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска внепланово направила средства на ремонт мемориала в сквере Воинской славы. Нижний слой плитки там отлетел и осыпались ступени.

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В Шадринске (Курганская область) разрушается стела, которую недавно отремонтировали в ходе благоустройства городской среды. Об этом рассказал житель города на портале «Обратись». «Ветром оторвало часть стелы, установленной в честь революционера Якова Свердлова. Прошу отремонтировать, пока она не упала», — написал в обращении шадринец, проживающий на улице Свердлова. Стела находится на живописной аллее среди пирамидальных тополей. По словам жителей города, территорию облагородили в рамках программы благоустройства. Однако качество ремонта стелы оставляет желать лучшего. Представители администрации Шадринска сообщили в ответе на сайте «Обратись», что передали информацию подрядчику, который делал стелу. Он обязан исправить недоделки в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска внепланово направила средства на ремонт мемориала в сквере Воинской славы. Нижний слой плитки там отлетел и осыпались ступени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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