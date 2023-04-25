Кулеба потребовал от НАТО сроки вступления Украины в альянс 26 апреля 2023 в 02:02 Размер текста - 17 + Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украину должны принять в НАТО в этом году Фото: Официальный сайт президента Украины НАТО должны в 2023 году представить сроки вступления Киева в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Нам нужно ясное письменное заявление от НАТО, в котором будет изложен путь к присоединению Украины», — пишет журнал Foreign Policy , ссылаясь на министра. Он считает, что НАТО следует представить сроки вступления Киева в альянс в текущем году. Также Кулеба добавил, что Украине не нужен план действий, чтобы соответствовать требованиям альянса. «Финляндия и Швеция показали, что им подобные программы не нужны, а Украине и тем более», отметил министр. Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должны принять в блок НАТО в июле этого года. По его мнению, об этом свидетельствует визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину. НАТО должны в 2023 году представить сроки вступления Киева в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Нам нужно ясное письменное заявление от НАТО, в котором будет изложен путь к присоединению Украины», — пишет журнал Foreign Policy, ссылаясь на министра. Он считает, что НАТО следует представить сроки вступления Киева в альянс в текущем году. Также Кулеба добавил, что Украине не нужен план действий, чтобы соответствовать требованиям альянса. «Финляндия и Швеция показали, что им подобные программы не нужны, а Украине и тем более», отметил министр. Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должны принять в блок НАТО в июле этого года. По его мнению, об этом свидетельствует визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям