25 апреля 2023

Кулеба потребовал от НАТО сроки вступления Украины в альянс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украину должны принять в НАТО в этом году Фото:

НАТО должны в 2023 году представить сроки вступления Киева в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Нам нужно ясное письменное заявление от НАТО, в котором будет изложен путь к присоединению Украины», — пишет журнал Foreign Policy, ссылаясь на министра. Он считает, что НАТО следует представить сроки вступления Киева в альянс в текущем году.

Также Кулеба добавил, что Украине не нужен план действий, чтобы соответствовать требованиям альянса. «Финляндия и Швеция показали, что им подобные программы не нужны, а Украине и тем более», отметил министр.

Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должны принять в блок НАТО в июле этого года. По его мнению, об этом свидетельствует визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО должны в 2023 году представить сроки вступления Киева в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Нам нужно ясное письменное заявление от НАТО, в котором будет изложен путь к присоединению Украины», — пишет журнал Foreign Policy, ссылаясь на министра. Он считает, что НАТО следует представить сроки вступления Киева в альянс в текущем году. Также Кулеба добавил, что Украине не нужен план действий, чтобы соответствовать требованиям альянса. «Финляндия и Швеция показали, что им подобные программы не нужны, а Украине и тем более», отметил министр. Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должны принять в блок НАТО в июле этого года. По его мнению, об этом свидетельствует визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...