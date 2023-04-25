Махонин попросил жителей с пониманием относиться к неудобствам из-за масштабных строек

Махонин попросил пермяков с пониманием отнестись к неудобствам из-за масштабных строек Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал жителей с пониманием относиться к неудобствам, которые появляются из-за масштабных строек. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках подготовки к юбилею Пермь-300 станут наследием на долгие годы. Они сделают жизнь в городе удобней и комфортней», — рассказал в посте Махонин.

По словам главы региона, краевая столица давно не видела такого количества крупных дорожных строек одновременно. Создается новый транспортный каркас Перми, который соединит разные районы города. Махонин подчеркнул, что рядом с действующим тоннелем под Транссибирской магистралью появится еще один, исчезнут вечные пробки. Второй тоннель строится на Вишерской.

Махонин заявил, что к осени планируется открыть движение по путепроводу на улице Строителей. Улица Крисанова будет четырехполосной с мостом над Данилихой.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил ежемесячно рассказывать жителям и гостям Перми о предстоящих событиях 300-летнего юбилея города. По словам губернатора, далеко не все жители знают, какие юбилейные мероприятия будут проходить в столице края.