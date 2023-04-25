Застройщикам Тюмени придется переключиться на жилье комфорт-класса

Спрос на более просторные квартиры в Тюмени вырос с начала года на 16% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменским застройщикам придется строить больше квартир комфорт-класса вместо жилья класса «эконом» из-за изменения спроса на рынке. О том, что жители Тюмени стали чаще интересоваться более просторными и качественными квартирами, рассказал URA.RU источник в областном сообществе риэлторов.

«Сейчас, чтобы интерес удержать к своему жилью, застройщикам надо перестраиваться, строить меньше квартир „эконом“ и больше „комфорт“. Спрос на такое жилье вырос с начала года на 16% приблизительно, и я думаю, он еще будет расти. Тут главное даже не качество, а площадь: жить на 35 квадратных метрах бывает тесновато даже одному», — пояснил URA.RU собеседник.

По его словам, с изменением правил семейной ипотеки и упрощением льготных программ люди стали чаще задумываться о более просторном жилище. Кроме того, качество домов в классе «комфорт», как правило, намного выше. «Там совсем другие стройматериалы, да и подход к строительству другой», — добавил источник URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что жители Тюмени стали массово избавляться от тесного жилья. Доля однокомнатных квартир на вторичном рынке превышает 45%.