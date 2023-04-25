25 апреля 2023
24 апреля 2023

Застройщикам Тюмени придется переключиться на жилье комфорт-класса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, кран, строительный кран, строительство, здание, дом, стройка
Спрос на более просторные квартиры в Тюмени вырос с начала года на 16% Фото:

Тюменским застройщикам придется строить больше квартир комфорт-класса вместо жилья класса «эконом» из-за изменения спроса на рынке. О том, что жители Тюмени стали чаще интересоваться более просторными и качественными квартирами, рассказал URA.RU источник в областном сообществе риэлторов.

«Сейчас, чтобы интерес удержать к своему жилью, застройщикам надо перестраиваться, строить меньше квартир „эконом“ и больше „комфорт“. Спрос на такое жилье вырос с начала года на 16% приблизительно, и я думаю, он еще будет расти. Тут главное даже не качество, а площадь: жить на 35 квадратных метрах бывает тесновато даже одному», — пояснил URA.RU собеседник.

По его словам, с изменением правил семейной ипотеки и упрощением льготных программ люди стали чаще задумываться о более просторном жилище. Кроме того, качество домов в классе «комфорт», как правило, намного выше. «Там совсем другие стройматериалы, да и подход к строительству другой», — добавил источник URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что жители Тюмени стали массово избавляться от тесного жилья. Доля однокомнатных квартир на вторичном рынке превышает 45%.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменским застройщикам придется строить больше квартир комфорт-класса вместо жилья класса «эконом» из-за изменения спроса на рынке. О том, что жители Тюмени стали чаще интересоваться более просторными и качественными квартирами, рассказал URA.RU источник в областном сообществе риэлторов. «Сейчас, чтобы интерес удержать к своему жилью, застройщикам надо перестраиваться, строить меньше квартир „эконом“ и больше „комфорт“. Спрос на такое жилье вырос с начала года на 16% приблизительно, и я думаю, он еще будет расти. Тут главное даже не качество, а площадь: жить на 35 квадратных метрах бывает тесновато даже одному», — пояснил URA.RU собеседник. По его словам, с изменением правил семейной ипотеки и упрощением льготных программ люди стали чаще задумываться о более просторном жилище. Кроме того, качество домов в классе «комфорт», как правило, намного выше. «Там совсем другие стройматериалы, да и подход к строительству другой», — добавил источник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что жители Тюмени стали массово избавляться от тесного жилья. Доля однокомнатных квартир на вторичном рынке превышает 45%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...