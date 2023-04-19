Тюменцы стали массово избавляться от «однушек»

Аналитики: на вторичном рынке недвижимости в Тюмени больше всего предложений среди однокомнатных квартир

20 апреля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Процент однокомнатных квартир составляет почти половину среди общего объема Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени на вторичном рынке жилья больше всего предложений по продаже однокомнатных квартир. Их доля составляет 45% от общего объема. Такие данные приводятся в исследовании федерального агентства недвижимости «Этажи». «На вторичном рынке в Тюмени наибольшую долю составили 1-комнатные квартиры (45,3%) в количестве 5 663 штук. Затем идут 2-комнатные квартиры — 4 503 квартиры (36,0%). Количество 3-комнатных квартир: 2 158 (17,3%)», — говорится в исследовании специалистов. По мнению экспертов, однокомнатные квартиры для покупателей — это хорошая инвестиция и выгодный вариант для арендного бизнеса. «Однушки» покупали больше как вариант инвестирования и последующей сдачи в аренду. Теперь, когда цены поднялись, их активно перепродают. Обычно такой тип жилья приобретают молодые семьи. Впоследствии, когда рождаются дети, появляется необходимость расширяться, тогда от «однушек» активно и избавляются», — пояснил URA.RU источник в риелторской сфере. Собеседник агентства также добавляет, что для застройщиков однокомнатные квартиры также имеют свою ценность. «Для строительных компаний „однушки“ — это высокомаржинальные продажи, выше только паркинги и кладовки, которые также приносят компаниям неплохой доход», — добавил в беседе с URA.RU источник. Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские застройщики начали снижать количество строящихся однокомнатных квартир. О том, что общая площадь строящихся «двушек» впервые превысила показатель по однокомнатному жилью и студиям, сообщили аналитики банка «ДОМ.РФ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени на вторичном рынке жилья больше всего предложений по продаже однокомнатных квартир. Их доля составляет 45% от общего объема. Такие данные приводятся в исследовании федерального агентства недвижимости «Этажи». «На вторичном рынке в Тюмени наибольшую долю составили 1-комнатные квартиры (45,3%) в количестве 5 663 штук. Затем идут 2-комнатные квартиры — 4 503 квартиры (36,0%). Количество 3-комнатных квартир: 2 158 (17,3%)», — говорится в исследовании специалистов. По мнению экспертов, однокомнатные квартиры для покупателей — это хорошая инвестиция и выгодный вариант для арендного бизнеса. «Однушки» покупали больше как вариант инвестирования и последующей сдачи в аренду. Теперь, когда цены поднялись, их активно перепродают. Обычно такой тип жилья приобретают молодые семьи. Впоследствии, когда рождаются дети, появляется необходимость расширяться, тогда от «однушек» активно и избавляются», — пояснил URA.RU источник в риелторской сфере. Собеседник агентства также добавляет, что для застройщиков однокомнатные квартиры также имеют свою ценность. «Для строительных компаний „однушки“ — это высокомаржинальные продажи, выше только паркинги и кладовки, которые также приносят компаниям неплохой доход», — добавил в беседе с URA.RU источник. Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские застройщики начали снижать количество строящихся однокомнатных квартир. О том, что общая площадь строящихся «двушек» впервые превысила показатель по однокомнатному жилью и студиям, сообщили аналитики банка «ДОМ.РФ».