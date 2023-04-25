В России упростят выдачу жилья для одной категории граждан

В России будет создана единая система для выдачи жилья сиротам. Как сообщили в Минстрое, она должна распространиться на все российские регионы в 2024 году.
«Создание системы учета специализированного жилищного фонда необходимо для формирования единой базы, позволяющей не просто учитывать жилые помещения, подходящие под условия госпрограмм для детей-сирот, но и планировать их распределение, анализировать актуальные данные по использованию», — сообщил замминистра Никита Стасишин. Его слова передают «Известия».
Сервис должен ускорить процесс поиска жилья и его предоставление. Пока его тестируют в шести пилотных регионах.
Ранее вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила передавать детям-сиротам имущество россиян, предавших страну. Кого именно стоит считать «предателями», депутат не уточнила.
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