В России упростят выдачу жилья для одной категории граждан Минстрой наладит систему выдачи квартир сиротам 26 апреля 2023 в 03:44 Размер текста - 17 + Система позволит упростить процесс поиска жилья для детей-сирот Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России будет создана единая система для выдачи жилья сиротам. Как сообщили в Минстрое, она должна распространиться на все российские регионы в 2024 году. «Создание системы учета специализированного жилищного фонда необходимо для формирования единой базы, позволяющей не просто учитывать жилые помещения, подходящие под условия госпрограмм для детей-сирот, но и планировать их распределение, анализировать актуальные данные по использованию», — сообщил замминистра Никита Стасишин. Его слова передают «Известия». Сервис должен ускорить процесс поиска жилья и его предоставление. Пока его тестируют в шести пилотных регионах. Ранее вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила передавать детям-сиротам имущество россиян, предавших страну. Кого именно стоит считать «предателями», депутат не уточнила. В России будет создана единая система для выдачи жилья сиротам. Как сообщили в Минстрое, она должна распространиться на все российские регионы в 2024 году. «Создание системы учета специализированного жилищного фонда необходимо для формирования единой базы, позволяющей не просто учитывать жилые помещения, подходящие под условия госпрограмм для детей-сирот, но и планировать их распределение, анализировать актуальные данные по использованию», — сообщил замминистра Никита Стасишин. Его слова передают «Известия». Сервис должен ускорить процесс поиска жилья и его предоставление. Пока его тестируют в шести пилотных регионах. Ранее вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила передавать детям-сиротам имущество россиян, предавших страну. Кого именно стоит считать «предателями», депутат не уточнила. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям