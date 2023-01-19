В Госдуме предложили полезный способ наказания предателей России

Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила передавать детям-сиротам имущество предателей России

19 января 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Анна Кузнецова отметила, что на обеспечение детей-сирот жильем требуется около 600 млрд рублей Фото: Карина Ванеш © URA.RU Имущество россиян, предавших страну, следует передавать детям-сиротам. Такое предложение сделала вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове. Кого именно стоит считать «предателями», депутат не уточнила. «Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» — передает слова Анны Кузнецовой ТАСС. Вице-спикер Госдумы отметила, что около 288 тысяч детей-сирот стоят в очереди на получение жилья. По ее словам, для обеспечения их недвижимостью потребуется порядка 600 миллиардов рублей. «Для сравнения: бюджет для выполнения обязательств перед детьми-сиротами в прошлом году составил 38 млрд рублей, из них 10 млрд рублей — это средства федерального бюджета. Остальное добавляют регионы», — добавила она. Ранее сообщалось, что парламентарии готовят законопроект о конфискации имущества у граждан, покинувших Россию. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призывал отобрать имущество у звезд, критикующих спецоперацию на Украине.

Имущество россиян, предавших страну, следует передавать детям-сиротам. Такое предложение сделала вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове. Кого именно стоит считать «предателями», депутат не уточнила. «Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» — передает слова Анны Кузнецовой ТАСС. Вице-спикер Госдумы отметила, что около 288 тысяч детей-сирот стоят в очереди на получение жилья. По ее словам, для обеспечения их недвижимостью потребуется порядка 600 миллиардов рублей. «Для сравнения: бюджет для выполнения обязательств перед детьми-сиротами в прошлом году составил 38 млрд рублей, из них 10 млрд рублей — это средства федерального бюджета. Остальное добавляют регионы», — добавила она. Ранее сообщалось, что парламентарии готовят законопроект о конфискации имущества у граждан, покинувших Россию. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призывал отобрать имущество у звезд, критикующих спецоперацию на Украине.