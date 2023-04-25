25 апреля 2023

Синоптики пообещали свердловчанам потепление до +25 градусов

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На юго-востоке области синоптики обещают до +25 градусов Фото:

В Свердловской области днем 26 апреля температура воздуха составит от +17-22 градусов, а на юго-востоке температура воздуха и вовсе может подняться до +25 градусов. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.

«Температура воздуха в Свердловской области днем 26 апреля составит +17-22 градусов, а на юго-востоке может подняться до +25 градусов», — пишет метеоролог в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ночью температура воздуха опустится до +3-8 градусов.

В Екатеринбурге днем 26 апреля будет пасмурно, ночью — переменная облачность. Температура воздуха днем будет +20-22 градуса, ночью — +7-9 градусов. Также в уральской столице возможен небольшой дождь, а порывы ветра составят до 10 м/c. Кроме того, метеоролог Алексей Пулин сообщил, что 25 апреля стал самым теплым днем текущего года в Екатеринбурге.

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В Свердловской области днем 26 апреля температура воздуха составит от +17-22 градусов, а на юго-востоке температура воздуха и вовсе может подняться до +25 градусов. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Температура воздуха в Свердловской области днем 26 апреля составит +17-22 градусов, а на юго-востоке может подняться до +25 градусов», — пишет метеоролог в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ночью температура воздуха опустится до +3-8 градусов. В Екатеринбурге днем 26 апреля будет пасмурно, ночью — переменная облачность. Температура воздуха днем будет +20-22 градуса, ночью — +7-9 градусов. Также в уральской столице возможен небольшой дождь, а порывы ветра составят до 10 м/c. Кроме того, метеоролог Алексей Пулин сообщил, что 25 апреля стал самым теплым днем текущего года в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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