Синоптики пообещали свердловчанам потепление до +25 градусов

26 апреля 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

На юго-востоке области синоптики обещают до +25 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области днем 26 апреля температура воздуха составит от +17-22 градусов, а на юго-востоке температура воздуха и вовсе может подняться до +25 градусов. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Температура воздуха в Свердловской области днем 26 апреля составит +17-22 градусов, а на юго-востоке может подняться до +25 градусов», — пишет метеоролог в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ночью температура воздуха опустится до +3-8 градусов. В Екатеринбурге днем 26 апреля будет пасмурно, ночью — переменная облачность. Температура воздуха днем будет +20-22 градуса, ночью — +7-9 градусов. Также в уральской столице возможен небольшой дождь, а порывы ветра составят до 10 м/c. Кроме того, метеоролог Алексей Пулин сообщил, что 25 апреля стал самым теплым днем текущего года в Екатеринбурге.

В Свердловской области днем 26 апреля температура воздуха составит от +17-22 градусов, а на юго-востоке температура воздуха и вовсе может подняться до +25 градусов. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Температура воздуха в Свердловской области днем 26 апреля составит +17-22 градусов, а на юго-востоке может подняться до +25 градусов», — пишет метеоролог в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ночью температура воздуха опустится до +3-8 градусов. В Екатеринбурге днем 26 апреля будет пасмурно, ночью — переменная облачность. Температура воздуха днем будет +20-22 градуса, ночью — +7-9 градусов. Также в уральской столице возможен небольшой дождь, а порывы ветра составят до 10 м/c. Кроме того, метеоролог Алексей Пулин сообщил, что 25 апреля стал самым теплым днем текущего года в Екатеринбурге.