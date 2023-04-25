Спасатели локализовали крупный пожар в свердловском поселке Таежный

В Таежном спасателям удалось спасти от огня 79 домов
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
Спасатели локализовали пожар в поселке Таежный (Свердловская область). Его площадь составила 2700 квадратных метров, сообщает telegram-канал «МЧС России».
«Пожар в поселке Таежный локализован на площади 2700 квадратных метров. Огнеборцам удалось отстоять 79 домов. Работы по ликвидации пожара продолжаются», — рассказали спасатели.
Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Силы спасателей и добровольцев были брошены в поселок Таежный, Сосьву, Первоуральск и другие.
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