25 апреля 2023

Спасатели локализовали крупный пожар в свердловском поселке Таежный

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В Таежном спасателям удалось спасти от огня 79 домов Фото:
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Спасатели локализовали пожар в поселке Таежный (Свердловская область). Его площадь составила 2700 квадратных метров, сообщает telegram-канал «МЧС России».

«Пожар в поселке Таежный локализован на площади 2700 квадратных метров. Огнеборцам удалось отстоять 79 домов. Работы по ликвидации пожара продолжаются», — рассказали спасатели.

Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Силы спасателей и добровольцев были брошены в поселок Таежный, Сосьву, Первоуральск и другие.

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Спасатели локализовали пожар в поселке Таежный (Свердловская область). Его площадь составила 2700 квадратных метров, сообщает telegram-канал «МЧС России». «Пожар в поселке Таежный локализован на площади 2700 квадратных метров. Огнеборцам удалось отстоять 79 домов. Работы по ликвидации пожара продолжаются», — рассказали спасатели. Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Силы спасателей и добровольцев были брошены в поселок Таежный, Сосьву, Первоуральск и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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