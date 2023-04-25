Пожары в Свердловской области: главное к вечеру 25 апреля

Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Силы спасателей и добровольцев были брошены в поселок Таежный, Сосьву, Первоуральск и другие. Из-за ситуации в регионе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил экстренно провести заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности в Сосьве. Прокуратура и СК начали проверку по факту инцидентов. Все последние данные по обстановке в регионе — в сбойке URA.RU.
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В поселке Прогресс, что находится в Первоуральске, днем начался крупный пожар после возгорания пиломатериалов. Там огонь распространился на 1500 квадратных метров. Около 22:00 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
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Самая жуткая обстановка — в поселке Сосьва. Там пожар, начавшийся у больницы ФСИН, захватил дома. Спасателям пришлось перебрасывать туда авиацию.
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В Сосьве, по последним данным МЧС, огонь уничтожил 50 домов. В поселке ввели режим ЧС.
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Из-за опасной обстановки в поселке Сосьва губернатору Евгению Куйвашеву пришлось экстренно собирать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности в поселке. Он отправил в Сосьву своего заместителя Азата Салихова и министра общественной безопасности Александра Кудрявцева.
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Серовская городская прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилых домов в поселке Сосьва. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Свердловской области Павел Родченков.
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Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту возникновения пожаров в Свердловской области. Силовики проверят работу должностных лиц, отвечающих за пожарную безопасность.
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