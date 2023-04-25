Создателя роликов модных брендов из Челябинска включили в рейтинг Forbes Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бывшего жителя Челябинска, клипмейкера международных брендов модной одежды Виталия Аванесова редакция журнала Forbes номинировала в шорт-лист номинантов рейтинга «30 до 30». Сведения об этом содержатся на сайте издания.

«Виталий Аванесов, более известный как th32nd, родился в Челябинске. Будучи студентом Южно-Уральского государственного университета, он работал диджеем. А впоследствии переключился на монтаж видео», — сообщается на сайте Forbes.

Представляя участника рейтинга, журнал отметил полученный опыт бывшего челябинца. Первые заметные ролики он создал в 2020 году для блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. Стилист теледивы Ксюша Смо отметила, что Аванесов на тот момент не был известен, но его стиль представлялся новым словом в индустрии видео. Впоследствии монтажер сделал ролик для журнала Vogue Russia о моде, набравший в сети более двух миллионов просмотров. Также на счету автора клипы брендов одежды Zara, Uniqlo, Rershka, Diesel и других.

В настоящий момент Аванесов развивает собственную онлайн-школу в Москве. Молодой человек преподает авторский курс по монтажу на мобильном телефоне. На сайте школы сообщается о его навыках по выводу видео в тренды соцсетей.

В апреле Forbes предложил читателям проголосовать за номинантов. Создатели проекта включили в список 100 молодых людей, получивших признание на российском или международном уровнях. Участники представляют 10 различных областей интересов: предпринимательство, финансы, науку, управление, искусство, музыку и другие. Впоследствии из сотни останется 30 победителей. В 2022 году в рейтинге присутствовала челябинка Яна Ким.

Виталий Аванесов создал ролики для многих брендов одежды Фото: сайт Forbes